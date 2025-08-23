آشکار شدن رازهای مدفون خانواده؛ «خط چشم» اثری نمادگراست

نازنین سالاری‌فر کارگردان نمایش «خط چشم» که این شب‌ها در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این نمایش توضیح داد: «خط چشم» در واقع داستان یک خانواده در باغ‌ویلایی در دماوند را روایت می‌کند که با آمدن نوه خانواده به این باغ‌ویلا، راز سرکوب شده آن‌ها برملا می‌شود. من به دلیل علاقه شخصی‌ای که به نمایشنامه «کودک مدفون» نوشته سم شپارد نمایشنامه‌نویس آمریکایی داشتم به سراغ این متن رفتم. همیشه این نمایشنامه برایم کشش داشته و مرا به خود جذب کرده است. ابتدا متن اصلی «کودک مدفون» را ترجمه کردم و بعد آن را بر اساس شیوه اجرایی خودم بازنویسی کردم. در طی این بازنویسی شخصیت کشیش را حذف کردم و همچنین جنسیت یکی از شخصیت‌ها را تغییر دادم.

وی در رابطه با چگونگی نمادپردازی در این نمایش عنوان کرد: نمادهایی در طول کل اجرا وجود دارند که مخاطب را به فکر فرو می‌برند و در عین حال هر مخاطب می‌تواند برداشت شخصی خودش را نسبت به آن داشته باشد. در نهایت چه در متن و چه در شیوه اجرایی نمایش، نمادها وجود دارند و قابل تأمل هستند. از آنجایی که ما از نوعی استعاره استفاده می‌کنیم، مخاطب می‌تواند برداشت شخصی خودش را از آن استعاره رقم بزند و در نهایت با آنچه که خود به آن فکر می‌کند و نتیجه‌ای که خود به آن رسیده است سالن را ترک کند.

سالاری‌فر درباره ویژگی‌های اجرایی «خط چشم» بیان کرد: شیوه اجرایی‌ای که من برای این نمایش به کار بردم، مبتنی بر فیگورهای اغراق‌شده‌ است. در طول کل نمایش، مخاطب شاهد کنش و واکنش‌های اغراق شده از سوی بازیگران است. به طبع، طراحی گریم و لباس هم متناسب با این اتمسفری که شکل گرفته، انجام شده است. گریم‌های فانتزی، لباس‌های مینیمال، طراحی صحنه مینیمال و نورپردازی، به شدت به اجرایی کردن شیوه‌ای که در ذهنم داشتم کمک کردند. طراحی صحنه به شکل کاملا مینیمال انجام شده است. ۵ چهارپایه و یک عدد صندلی روی صحنه وجود دارد و آکس‌سوار هم به تعداد محدود فراهم شده است. طراحی لباس نیز به شکل فانتزی و بر اساس ویژگی‌های شخصیتی هر کاراکتر، روی لباسش با رنگ‌های مختلف نقاشی شده است.

این کارگردان جوان تئاتر در رابطه با تجربه‌اش از انجام اولین کارگردانی‌اش گفت: برای من تجربه خیلی لذت‌بخشی بود بسیار خوشحالم که این کار را انجام دادم. من و گروه «خط چشم» در طول جلسات تمرین، تعامل زیادی با هم داشتیم تا بتوانیم در نهایت جهان ذهنی‌مان را به سمت شیوه اجرایی مد نظر من سوق دهیم و در نهایت هم به نتیجه مطلوبی رسیدیم. قطعا هر کسی که تا الان تئاتر کار کرده، در زمینه اقتصادی به چالش خورده است. ما هم از این قاعده مستثنی نبودیم. سعی کردیم چه برای شرکت در جشنواره ملی تئاتر اردیبهشت و چه برای اجرای عمومی در تهران، کمترین هزینه‌ها را داشته باشیم و تا الان با مدیریت صحیح هزینه‌ها به مشکلی بر نخورده‌ایم. امیدواریم که در ادامه هم همینطور باشد.

نمایش «خط چشم» از ۲۶ مرداد تا ۲۱ شهریور هر شب ساعت ۲۱ در تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه می‌رود.

عوامل اصلی این نمایش عبارتند از: نویسنده و کارگردان: نازنین سالاری‌فر، تهیه‌کننده: سجاد افشاریان، بازیگران: نیما زنده‌روحیان، ریحانه‌سادات حسینی، امیر نجاتی، غزل زهرایی، الهه عبدی و یاسمن مؤمنی. بر اساس نمایشنامه «کودک مدفون» نوشته سم شپارد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: وصله ناجور وصله ناجوره، هر چی زودتر حذفش کنی برای خونواده بهتره.