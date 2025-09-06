  1. استانها
  2. تهران
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

ورامین با درخشش نخبه‌های علمی خود، در جشنواره اکسیر برتر شد

ورامین- معاون آموزش متوسطه ورامین، گفت: دانش‌آموزان نخبه ورامین با طرح‌های نوآورانه در جشنواره ملی اکسیر خوش درخشیدند و جواز حضور در مدرسه تابستانه را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی علی‌سلیمانی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، درباره موفقیت دانش‌آموزان ورامین در جشنواره ملی اکسیر دانشگاه صنعتی شریف گفت: دانش‌آموزان نخبه ورامین بار دیگر با خلاقیت و تلاش خود، نام ورامین را در عرصه‌های علمی کشور پرآوازه کردند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ورامین ادامه داد: دو تیم از دانش‌آموزان ما با طرح‌های نوآورانه خود در جشنواره اکسیر ۰۴، که یکی از معتبرترین و رقابتی‌ترین رویدادهای استعدادهای درخشان کشور است، موفق شدند در جمع برترین طرح‌های کشور قرار بگیرند و جواز حضور در مدرسه تابستانه دانشگاه صنعتی شریف را کسب کنند.

وی ادامه داد: درخشش دانش‌آموزان ورامینی در این دوره از مسابقات بسیار گسترده بود و بسیاری از طرح‌های ارسالی تا مرحله نیمه‌نهایی پیش رفتند که نشان‌دهنده استعداد سرشار و پشتکار جوانان این دیار است.

علی‌سلیمانی در پایان تأکید کرد: این موفقیت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای نسل جوان ایران اسلامی است و حاصل تلاش بی‌وقفه دانش‌آموزان، حمایت خانواده‌ها و راهنمایی مربیان دلسوز است.

