به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی علی‌سلیمانی، ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، درباره موفقیت دانش‌آموزان ورامین در جشنواره ملی اکسیر دانشگاه صنعتی شریف گفت: دانش‌آموزان نخبه ورامین بار دیگر با خلاقیت و تلاش خود، نام ورامین را در عرصه‌های علمی کشور پرآوازه کردند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ورامین ادامه داد: دو تیم از دانش‌آموزان ما با طرح‌های نوآورانه خود در جشنواره اکسیر ۰۴، که یکی از معتبرترین و رقابتی‌ترین رویدادهای استعدادهای درخشان کشور است، موفق شدند در جمع برترین طرح‌های کشور قرار بگیرند و جواز حضور در مدرسه تابستانه دانشگاه صنعتی شریف را کسب کنند.

وی ادامه داد: درخشش دانش‌آموزان ورامینی در این دوره از مسابقات بسیار گسترده بود و بسیاری از طرح‌های ارسالی تا مرحله نیمه‌نهایی پیش رفتند که نشان‌دهنده استعداد سرشار و پشتکار جوانان این دیار است.

علی‌سلیمانی در پایان تأکید کرد: این موفقیت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای نسل جوان ایران اسلامی است و حاصل تلاش بی‌وقفه دانش‌آموزان، حمایت خانواده‌ها و راهنمایی مربیان دلسوز است.