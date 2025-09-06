پزشکان نمونه استان قم معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آئین استاندار، فرماندار، رئیس شورای اسلامی شهر قم، مدیران شهرداری، فرمانده انتظامی استان، جانشین سپاه امام علی ابن ابی طالب (ع)، معاون دادستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم، رئیس سازمان نظام پزشکی قم و خانواده بزرگ جامعه پزشکی استان قم حضور داشتند.
عادلی رئیس سازمان نظام پزشکی قم در این آئین ضمن قدردانی از تلاشهای پزشکان، به نقش برجسته جامعه پزشکی در بحرانهای مختلف اشاره کرد و گفت: در طول سالیان گذشته، پزشکان همواره در خط مقدم خدمترسانی به مردم حضور داشتهاند.
ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز در این جلسه گفت: پزشک علاوه بر درمانگری، آموزشدهنده، مدافع سلامت عمومی، مسئول ارتباط با جامعه و حتی آرامبخش و تسلیبخش است که از این رو لازم است جامعه پزشکی جامعیت داشته و همواره دانش خود را بهروز نگه دارد.
وی افزود: سرمایه انسانی قم در حوزه سلامت بسیار ارزشمند است، اما در برخی شاخصها همچون چاقی، دیابت، فشار خون، کمبود ید در کودکان و مادران باردار و همچنین سرطان وضعیت مناسبی نداریم و بنابراین افزایش «سواد سلامت» مردم یک ضرورت جدی است.
استاندار قم نیز در این جلسه ضمن تجلیل از خدمات ارزنده پزشکان، بر نقش مهم آنان در ارتقای سلامت مردم، زائران و گردشگران سلامت تأکید کرد و از برنامهریزی برای توسعه زیرساختهای درمانی استان خبر داد.
بهنامجو با اشاره به ضرورت گسترش زیرساختهای درمانی استان افزود: به لطف وجود پزشکان متعهد و متخصص در قم، جایگاه سلامت استان روزبهروز ارتقا یافته است. در این مسیر، تلاش میکنیم با افتتاح بیمارستانهای جدید از جمله فاز نخست بیمارستان خاتم در سال جاری و بیمارستان کودکان در سال آینده، شرایط مطلوبتری برای ارائه خدمات درمانی فراهم شود.
شایان ذکر است در این مراسم از افراد زیر به عنوان پزشک و گروه پزشکی نمونه سال استان قم معرفی شدند.
دکتر اصغر عابد دکترای حرفهای پزشکی
دکتر محمد جواد باقری دکترای حرفهای پزشکی
دکتر فائزه رضائیانی دکترای حرفهای پزشکی
دکتر روشنک رزاقی دکترای حرفهای پزشکی
دکتر حسین اسداللهی دکترای حرفهای پزشکی
دکتر محمد کوره پزان منفرد دکترای حرفهای پزشکی
دکتر مرتضی جعفرزاده دکترای حرفهای پزشکی
دکتر علی اصغر جلیلی دکترای داروسازی
دکتر مریم سادات سیدی دکترای داروسازی
دکتر کمال الدین سلامی دکترای دندانپزشکی
دکتر علیرضا کریمیان طاهری دکترای دندانپزشکی
دکتر مهدی پزشگی مدرس فوق تخصص بیماریهای گوارش و کبد بزرگسالان
دکتر فاطمه باقری متخصص بیماریهای دهان، فک و صورت
دکتر نرگس علیزاده متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن
دکتر محمد حیدری فلوشیپ پیوند کلیه
دکتر احمد کمیلی موحد فوق تخصص بیماریهای ریه
دکتر محمدرضا صباحی متخصص جراحی عمومی
دکتر سیده سکینه لطیفی رستمی متخصص زنان و زایمان
دکتر سیده زینب مدرسی مصلی متخصص بیماریهای کودکان
دکتر عزت اله بهزادی نیا متخصص طب اورژانس
دکتر علیرضا ادیبی مهر متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
دکتر الهام دشتی رحمت آباد رزیدنت زنان و زایمان
دکتر مسعود عبدالمحمدی رزیدنت بیهوشی
خانم زهرا ذوقی کارشناس فیزیوتراپی
آقای محمدرضا ایزدی اربابی کارشناس بینایی سنجی
آقای مهدی مولایی کارشناس تغذیه
خانم منیر اعظم کچویی کارشناسی مامایی
خانم فاطمه یوسفی کارشناسی مامایی
خانم معصومه نادرعلی کارشناسی مامایی
خانم زهرا خرمیان کارشناسی مامایی
