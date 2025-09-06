استان فارس به دنبال گسترش روابط فرهنگی و تجاری با ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح شنبه در دیدار با فرید الدین نصریف سفیر ازبکستان در تهران خواستار توجه بیشتر هر دو کشور به افزایش ارتباطات شد و گفت: باید نسبت به افزایش تعاملات فرهنگی و تجاری ایران و ازبکستان عنایت ویژه شود.

وی ادامه داد: ایران بهترین مسیر ترانزیتی و ارزان برای ترانزیت کالاهای ازبکستان به بازارهای جهانی است؛ توجه به این ظرفیت ایران برای افزایش ارتباطات تجاری و تعاملات دو کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است.

استاندار فارس همچنین به موضوع لغو روادید گردشگران ازبکستانی اشاره کرد و افزود: دولت ایران برای گردشگران ازبکستان لغو روادید را اعلام کرده و این انتظار می‌رود که این رویکرد برای گردشگران ما جهت سفر به ازبکستان نیز دنبال شود و این تقاضا به عنوان یک تقاضای ملی و عمومی با وزارت خارجه ازبکستان مطرح شود.

امیری گفت: با توجه به زمینه‌های همکاری دو کشور که بسیار زیاد است، ضروری است شرایط مطلوبی برای حل دغدغه بخش‌هایی که نیاز به واردات از ازبکستان داریم و صادراتی که نمی‌توانیم به ازبکستان داشته باشیم فراهم شود؛ بسترهای این کار در فارس مهیا است.

وی بر صادرات مصالح ساختمانی تاکید کرد و ادامه داد: صادرات کاشی و سرامیک با کیفیت بالا می‌تواند یکی از زمینه‌های همکاری باشد یا مثلاً یکی از نیازهای وارداتی ازبکستان پسته و خرماست؛ این در حالیست که در فارس انواع خرماها با کیفیت بسیار عالی وجود دارد و این استان از مزارع پسته خوب بهره می‌برد و می‌تواند مستقیماً به ازبکستان پسته صادر کند.

استاندار فارس تصریح کرد: بحث دیپلماسی استانی یکی از سیاست‌های راهبردی دولت چهاردهم است و می‌توانیم اقدامات و کارهای بسیار مفیدی در رابطه با تعاملات و ارتباطات‌مان با کشورهای دیگر و به ویژه ازبکستان انجام دهیم‌.