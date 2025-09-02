به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، نمایشگاه بینالمللی تجهیزات پزشکی ـ دارویی ازبکستان موسوم به «UZMEDEXPO»، یکی از بزرگترین نمایشگاههای آسیای میانه در حوزه بهداشت و سلامت است.
این نمایشگاه در حوزههایی چون تجهیزات پزشکی، داروسازی، مکملهای غذایی، گیاهان دارویی، گردشگری پزشکی و خدمات، ارتوپدی و توانبخشی، پزشکی زیبایی و زیباییشناسی، فناوریهای جدید اطلاعات پزشکی، چشمپزشکی و مغز و اعصاب، مبلمان پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی، مواد مصرفی و پانسمان و دندانپزشکی فعالیت میکند.
با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، پاویون شرکتهای دانشبنیان در نمایشگاه UZMEDEXPO ازبکستان طی روزهای ۱۳ تا ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ برپا میشود.
دانشبنیانهای متقاضی حضور در این پاویون تا روز چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ میتوانند درخواست خود را در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی به نشانی ghazal.inif.ir ثبت کرده و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۰۲۱۹۱۰۷۳۷۳۷ و ۰۹۰۰۵۵۵۲۵۵۳ (کارگزاری فن رایان هیرکان) تماس بگیرند.
همچنین، امکان حضور مستقل شرکتهای دانشبنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در این نمایشگاه فراهم شده است. شایان ذکر است، امکان بهرهمندی همزمان از خدمت «حضور مستقل در نمایشگاه» و «حضور در پاویون» وجود ندارد.
یکی از خدمات توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای کمک به توسعه بازار داخلی و صادراتی شرکتهای دانشبنیان، حمایت از حضور دانشبنیانها در نمایشگاههای معتبر داخلی و بینالمللی به صورت حضور مستقل یا برپایی پاویون و همچنین، حمایت از اعزام هیاتهای تجاری و فناوری ایرانی (شرکتهای دانشبنیان) و پذیرش هیاتهای تجاری و فناوری خارجی است.
