اعلام زمان قانونی استعفاء داوطلبان شوراهای اسلامی شهر و روستا در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال علوی، با اشاره به آغاز فرآیند اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: در اجرای ماده ۴۱ قانون انتخابات شوراهای اسلامی و بر اساس برنامه زمان‌بندی مصوب، لازم است کلیه افراد مشمول این ماده که قصد ثبت‌نام در انتخابات شوراهای اسلامی شهر، روستا و تیره‌های عشایری را دارند، در مهلت مقرر نسبت به استعفا از سمت‌های مشمول و دریافت گواهی عدم سو پیشینه اقدام نمایند.

وی ادامه داد: داوطلبان شورای اسلامی شهر باید در بازه زمانی ۲۱ مهر تا ۲۷ مهر ۱۴۰۴، یعنی سه ماه پیش از آغاز ثبت‌نام، اقدامات لازم را انجام دهند. همچنین داوطلبان شورای اسلامی روستا و تیره‌های عشایری نیز موظف‌اند در بازه ۲۴ آبان تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ نسبت به استعفا و اخذ گواهی عدم سو پیشینه اقدام کنند.

دبیر ستاد انتخابات فارس تصریح کرد: فرمانداران شهرستان‌های تابعه استان موظف‌اند اطلاع‌رسانی دقیق و گسترده‌ای در این خصوص انجام دهند تا داوطلبان با آگاهی کامل و در زمان مقرر، مراحل قانونی را طی کنند و از بروز مشکلات احتمالی در فرآیند ثبت‌نام جلوگیری شود.