به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران، امروز (شنبه، ۱۵ شهریور) در آئین امضای تفاهمنامه همکاری لجستیکی بین راهآهن و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، گفت: یکی از رویکردهای جدی ما که از سیاستهای نظام در حوزه حملونقل نشأت میگیرد، توسعه ترانزیت ریلپایه است.
وی با اشاره به جابهجایی پنج میلیون تن بار ترانزیتی، صادراتی و وارداتی در سال گذشته از طریق شبکه ریلی افزود: اگر کریدورهای شمال-جنوب و شرق-غرب را تعریف کردهایم، باید آنها ریلپایه بدانیم. این کریدورها آرزوی دیرینه حملونقل کشور هستند، اما هنوز با شرایط ایدهآل فاصله داریم؛ چرا که از ظرفیتهای موجود بهخوبی استفاده نشده است. امیدواریم با حمایت مجلس و سایر دستگاهها در طول برنامه هفتم به افقهای روشن در حوزه ترانزیت دست یابیم.
ذاکری تأکید کرد: در برنامههای کوتاهمدت باید با مشارکت و همافزایی مجموعهها، پرهیز از سرمایهگذاریهای موازی و تسهیل شرایط برای ورود بخشهای دولتی و خصوصی، به تحقق این هدف مهم کمک کنیم. همچنین در مرزهای مشترک با همسایگان و مبادی ورودی کشور، باید تردد قطارها تسهیل شده و چالشها به حداقل برسد و بتوانیم همه مباحث گمرکی، استاندارد و مرزبانی را حل و فصل کنیم.
مدیرعامل راهآهن ادامه داد: ما با کشورهایی همچون ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و عراق مراودات ریلی مشترک داریم که لازم است تقویت شود؛ در این راستا دیپلماسی ریلی در یک سال گذشته فعال بوده است. رایزنیهای ما با همسایگان ادامه دارد؛ چنانچه امروز مسئولان راهآهن ترکمنستان و ازبکستان در ایران حضور دارند و هفته آینده میزبان مسئولان راهآهن قرقیزستان و ترکیه خواهیم بود.
وی با تأکید بر استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود گفت: ما در سرخس، اینچهبرون، امیرآباد، بندر کاسپین، لطفآباد، آستارا و جلفا نقاط مشترک مرزی داریم و اگر بتوانیم از هر یک سالانه یک تا پنج میلیون تن بار جابهجا کنیم، میتوانیم رکورد ثبت کنیم.
ذاکری یادآور شد: دستیابی به ترانزیت ۴۰ میلیون تنی با اصلاح فرآیندها، تقویت ارتباطات بین سازمانی، پرهیز از نگاه جزیرهای و استفاده از ظرفیتهای یکدیگر برای افزایش بهرهوری، قابل تحقق است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بهرهبرداری کامل از بندر خشک آپرین در فاز نخست طی سال گذشته افزود: استقرار گمرک در این بندر انجام شده و اکنون عملیات اجرایی فاز دوم به مساحت ۷۰۰ هکتار آغاز شده است. همچنین به کشورهای همسایه اعلام کردهایم که آماده واگذاری بخشی از اراضی بندر هستیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به موازات امضای تفاهمنامهها، به دنبال عملیاتی کردن آنها هستیم. بهطور مثال، قرارداد ۶۲ همتی شامل تأمین ۶۰۰ واگن باری، ۳۰ واگن مسافری و ۵۰ دستگاه لکوموتیو از حدود سه ماه گذشته فعال شده و اکنون ۱۹۲ واگن از ۶۰۰ واگن یاد شده در حال سیر بوده یا آماده ورود به شبکه است.
