محمد محمدزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روزانه ۵۰ تن پسته از باغات شهرستانهای بام و صفیآباد، اسفراین و جاجرم جمع آوری و فرآوری میشود.
وی افزود: هر درخت پسته میانگین بین ۲۰ تا ۳۰ کیلو پسته میدهد.
وی با بیان اینکه پسته کاران برداشت خود را چند روزی است آغاز کردهاند ادامه داد: این برداشت محصول تا اواخر مهر ماه ادامه داشته و جمع آوری میشود.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی پسته اکبری، فندوقی، سفید بادامی، احمدی، کله قوچی را از انواع پستهها عنوان کرد. وی افزود: پیش بینی میشود برداشت امسال پسته به ۳۰ هزار و ۲۰۰ تن برسد که در این راستا ۶ واحد تولیدی فرآوری شده، راه اندازی شده است.
