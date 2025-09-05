برپایی نمایشگاه تاریخ کتابت قرآن در موزه هیوستون آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، موزه هنرهای زیبای هیوستون در ایالت تگزاس آمریکا، میزبان نمایشگاهی از نسخههای خطی قرآن از سراسر جهان اسلام است.
این نمایشگاه یک رویداد ویژه است که سیر تحول هنر کتابت قرآن را به نمایش میگذارد.
این مجموعه بر دوازده شاهکار از قرن هفتم تا نوزدهم تمرکز دارد و روند تولید نسخ خطی نفیس قرآن از سراسر سرزمینهای اسلامی در طول بیش از ۱۲۰۰ سال را به بینندگان عرضه میکند.
موارد برجسته عرضه شده در این نمایشگاه عبارتند از:
۱- یک برگ از نسخه خطی قرآن مربوط به اواسط قرن هفتم میلادی که به سبک خط حجازی بر روی پوست در عربستان نوشته شده و از یکی از قدیمیترین نسخههای قرآن است که تنها صفحات و قطعاتی از آن باقی مانده است.
۲- یک نسخه خطی قرآن با تذهیب زیبا از ایران، مورخ ۱۲۶۰ هجری قمری/۱۸۴۴-۴۵، امضا و تاریخگذاری شده توسط خوشنویس میر عبدالکریم محمد صادق الحسینی الیزدی که با جوهر، آبرنگ مات و طلا روی کاغذ نوشته شده است.
۳- نسخه مذهب قرمز ۲ (۲۰۰۹) اثر پوران جینچی؛ اثری معاصر که با جوهر روی کاغذ کتابت شده و یکی از مهمترین جنبههای قرآن، یعنی تجوید یا تلاوت صحیح آن را نشان میدهد و بر کیفیت خوشنویسی مبتنی است و توجه بیننده را از معنای کلمه به مفهوم آن معطوف میکند.
۴- طومار آیت الکرسی (۲۰۱۵) اثر استاد خوشنویس حاجی نورالدین که ترکیبی از خوشنویسی با قلم نی و سبک نگارش با قلمموی خوشنویسی چینی برای کتابت آیت الکرسی است.
این نمایشگاه تا ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۷ تیرماه ۱۴۰۵) به کار خود ادامه میدهد.
موزه هنرهای زیبای هیوستون، یک موزه هنری به شمار میرود که در هیوستون، تگزاس واقع شده است. مجموعه دائمی موزه بیش از ۵۰۰۰ سال تاریخ را با نزدیک به ۸۰۰۰۰ اثر از شش قاره در بر میگیرد. از نظر فضای نمایش، این موزه دومین موزه هنری بزرگ در قاره آمریکا است.
دو سال قبل، اضافه شدن شش گالری جدید به موزه هنرهای زیبای هیوستون، مساحت بخش هنر اسلامی را تقریباً دو برابر کرد. گالریهای بخش اسلامی موزه، در حال حاضر مجموعه وسیعی از آثار باستانی از قرن هفتم تا نوزدهم از جمله نسخههای خطی، سرامیک، فلزات منبت کاری شده و منسوجات از کشورهای مختلف مانند مراکش، اسپانیا، تونس، مصر، ترکیه، سوریه، ایران، عراق، ازبکستان، افغانستان و هند را ارائه میدهند.
