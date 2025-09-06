۲۳ زخمی در طوفانی قدرتمند در ژاپن+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قاهره الاخباریه، منابع خبری از طوفان قدرتمندی خبر دادند که شیزوکا در شرق ژاپن را در نوردید.

طوفان قدرتمند پیپه با وزش‌های شدید باد، استان شیزوکا ژاپن را درنوردید و ویرانی ۲۲۷ منزل و سقوط درختان و آسیب دیدن تیرهای برق را به همراه داشت.

بر اثر این طوفان دستکم ۲۳ نفر زخمی شده اند که حال سه نفر از آنها وخیم گزارش شده است. این طوفان خسارات زیادی به شهر ماکی نوهارا وارد کرده است.

تصاویر منتشرشده از مناطق آسیب‌دیده نشان‌دهنده سقف‌های جداشده از خانه‌ها و وسایل نقلیه واژگون‌شده در خیابان‌هاست. وزش‌های شدید باد در چهار شهر استان شیزوکا از جمله یوشیدا و ماکی نوهارا ثبت شده است.

همچنین ۴۳ ساختمان به طور کامل یا نیمه تخریب شده و ۱۸۴ ساختمان دیگر آسیب جزئی دیده‌اند.

شبکه ان اچ کی همچنین گزارش داد که طوفان پیپه حدود ساعت ۹ شب به وقت محلی در سواحل شرقی ژاپن به یک طوفان حاره‌ای تبدیل شده است.

وضعیت اضطراری در برخی مناطق اعلام شده و تیم‌های امدادی در حال ارزیابی خسارات و کمک‌رسانی هستند.