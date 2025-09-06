کشف ۷ میلیاردی البسه فاقد مجوز در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اقبال کرمی اظهار داشت: در پی کسب اخباری مبنی بر حمل کالای فاقد مجوز در یکی از محورهای مواصلاتی، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا پس از هماهنگی‌های قضائی، کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی در قالب ۲ اکیپ به محور مذکور اعزام و پس از بررسی، خودروی حامل کالای فاقد مجوز را شناسایی و در بازرسی از آن مقدار ۴۰۰ کیلوگرم البسه فاقد مجوز به ارزش ۷ میلیار ریال، کشف شد.

ئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در پایان برخورد با پدیده شوم قاچاق را از مهمترین برنامه‌های این پلیس برشمرد و تصریح کرد: نقش مردم در پیشبرد این برنامه‌ها بسیار تاثیر گذار خواهد بود و مردم عزیز می‌تواند با شماره گیری ۰۹۶۳۰۰ اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا وارز و انبارهای احتکار شده با ما در میان بگذارند.