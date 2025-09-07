  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

کشف ۶۰ میلیارد کالای قاچاق در جنوب تهران

کشف ۶۰ میلیارد کالای قاچاق در جنوب تهران

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران از کشف انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق در خیابان فداییان اسلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران این پلیس مشخص شد مقادیری لوازم خانگی قاچاق خارجی در انباری واقع در خیابان فداییان اسلام، تخلیه و دپو شده است که این کالاها توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می‌کنند.

سردار افشاری افزود: مأموران این پلیس، محل مذکور را مورد بازرسی قرار دادند که طی آن مشخص شد کالاها، در سامانه‌ها ثبت نشده و در استعلامات گمرکی نیز مشخص شد اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته است.

این مقام انتظامی افزود: به این ترتیب، کالاهای مذکور که شامل ۵۳ دستگاه جاروبرقی، ۶۸ عدد قابلمه، ۳۷ دستگاه آبمیوه گیری، چهار هزار و ۹۸۰ دست سرویس قاشق، چنگال و کارد و ۹۹۸ دستگاه لوازم برقی آشپزخانه بوده، ضبط و توقیف و متهم پرونده نیز راهی دادسرا شد.

این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۶۰ میلیارد ریال اعلام کردند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.

کد خبر 6582453

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها