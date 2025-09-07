کشف ۶۰ میلیارد کالای قاچاق در جنوب تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران این پلیس مشخص شد مقادیری لوازم خانگی قاچاق خارجی در انباری واقع در خیابان فداییان اسلام، تخلیه و دپو شده است که این کالاها توسط خودروهای شوتی از شهرهای جنوبی به اطراف تهران منتقل و سپس توسط وانت به این مکان منتقل و توزیع می‌کنند.

سردار افشاری افزود: مأموران این پلیس، محل مذکور را مورد بازرسی قرار دادند که طی آن مشخص شد کالاها، در سامانه‌ها ثبت نشده و در استعلامات گمرکی نیز مشخص شد اسناد گمرکی مربوط به سال‌های گذشته است.

این مقام انتظامی افزود: به این ترتیب، کالاهای مذکور که شامل ۵۳ دستگاه جاروبرقی، ۶۸ عدد قابلمه، ۳۷ دستگاه آبمیوه گیری، چهار هزار و ۹۸۰ دست سرویس قاشق، چنگال و کارد و ۹۹۸ دستگاه لوازم برقی آشپزخانه بوده، ضبط و توقیف و متهم پرونده نیز راهی دادسرا شد.

این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را بیش از ۶۰ میلیارد ریال اعلام کردند، اضافه کرد: با سرمایه گذاری در ورود و خروج کالای قاچاق و ارز نابودی صنایع کشور را هدف نگیرید. از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکار کالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ و یا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.