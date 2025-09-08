کشف انبار برنج و روغن فاقد مجوز در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اقبال کرمی اظهار داشت: در پی کسب اخبار و اطلاعاتی مبنی بر نگهداری برنج و گندم فاقد مجوز در حومه شهر کرمانشاه، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این راستا پس از هماهنگی‌های قضائی، اکیپی از کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی به محل مذکور مراجعه و در بازرسی به عمل آمده؛ مقدار ۱۰ تن برنج و ۲ تن روغن فاقد مجوز به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال، کشف شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه در پایان برخورد با پدیده شوم قاچاق را از مهمترین برنامه‌های این پلیس برشمرد و گفت: نقش مردم در پیشبرد این برنامه‌ها بسیار تأثیر گذار خواهد بود و مردم عزیز می‌تواند با شماره گیری ۰۹۶۳۰۰ اخبار و اطلاعات خود را در زمینه قاچاق کالا و ارز و انبارهای احتکار شده با ما در میان بگذارند.