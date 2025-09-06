عوامل سرقت به عنف طلاجات خانم مسن در بندرگز دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی مهدوی نیا اظهار کرد: درپی مراجعه و اعلام شکایت به پلیس آگاهی مبنی بر سرقت به عنف طلاجات، توسط دو نفر ناشناس با صورت‌های پوشیده و متواری شدن سارقان، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های میدانی و تخصصی صورت گرفته توسط کارآگاهان پلیس مشخص شدسارقان در بعدازظهر وارد منزل شاکیه شده و با ضرب و جرح وی، گوشواره و پنج عدد النگو و یک عدد انگشتر و یک دستگاه تلفن همراه وی را به سرقت بردند و بلافاصله از محل متواری شدند.

مهدوی نیا اظهار کرد: با تلاش شبانه روزی و با اقدامات گسترده اطلاعاتی، هویت سارقان شناسایی و ضمن شناسایی مخفیگاه آنها در عملیات‌های ضربتی جداگانه متهمان را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهمان دستگیر شده در بازجویی فنی به عمل آمده صراحتاً به سرقت به عنف طلاجات شاکیه اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرگز گفت: متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی و روانه زندان شدند.