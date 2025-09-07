سرهنگ حبیب موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بازگشایی پیاده‌راه سبزه‌میدان به روی خودروها بدون برنامه‌ریزی، موجب تشدید ترافیک و بر هم خوردن آرامش مرکز شهر خواهد شد و پلیس راهور با بازگشایی پیاده‌راه سبزه‌میدان زنجان مخالف است.

وی افزود: پیاده‌راه سبزه‌میدان نزدیک به یک دهه پیش با هدف مدیریت ترافیک در بافت مرکزی شهر و بر اساس آئین‌نامه طراحی معابر شهری اجرا شد و از جمله مزایای آن، اولویت‌دهی به عابران پیاده و ایجاد آرامش در قلب شهر بود.

موسوی ادامه داد: اکنون طرح بازگشایی این مسیر به سواره‌رو مطرح شده است، اما چنین اقدامی بدون انجام مطالعات جامع و دقیق، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه موجب افزایش تراکم خودرو و تبدیل محدوده سبزه‌میدان به پارکینگ خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان زنجان گفت: در زمان اجرای طرح پیاده‌راه، تغییرات ساختاری همچون یک‌طرفه شدن برخی خیابان‌ها صورت گرفت و بازگرداندن شرایط گذشته نیازمند بررسی مجدد توسط مشاوران متخصص است. به همین دلیل پلیس راهور با بازگشایی این مسیر مخالف است، مگر اینکه مطالعات جامع ضرورت آن را ثابت کند.

موسوی با اشاره به تجارب موفق سایر شهرها افزود: در کلانشهرهایی همچون اصفهان، تبریز و ارومیه پیاده‌راه‌ها تثبیت شدند و به رونق شهر کمک کردند. پیشنهاد پلیس نیز حفظ پیاده‌محوری سبزه‌میدان و استفاده محدود از خودروهای برقی برای جابه‌جایی بار و خدمات است.

وی همچنین درباره تغییرات احتمالی در خیابان طالقانی و ضلع شمالی طرح سبزه میدان گفت: این موضوع نیز باید با مطالعات دقیق بررسی شود تا موجب افزایش بار ترافیکی در محدوده‌هایی مانند میدان هفت‌تیر نشود.

موسوی تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای طرح‌های ترافیکی باید ارتقای کیفیت زندگی شهروندان باشد و هرگونه تغییر در معابر مرکز شهر تنها با مطالعات کارشناسی و در چارچوب مصوبات شورای ترافیک قابل اجرا است.