لزوم تعیین تکلیف وضعیت سینما قدس زنجان؛ انتظار ۱۴ساله برای یک وعده

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: دو بنای فرهنگی با قدمت نیم‌قرن که زمانی میزبان خاطرات نسل‌های پیاپی شهر زنجان بودند امروز در خاموشی و فراموشی مطلق به سر می‌برند. پرده‌هایشان پایین کشیده شد، سالن‌هایشان خاموش ماند و وعده بازسازی‌شان در گرد و غبار زمان رنگ باخت.

زخم کاری بر پیکره هنر در زنجان

در روزگاری که توسعه فرهنگی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، شهر زنجان در غیاب دو سینمای قدس و یاسمن، یکی از ویترین‌های هویتی خود را از دست داده است. دردی که نه تنها در دل هنرمندان و فعالان فرهنگی زخم زده، که خانواده‌های بسیاری را نیز از یک فضای سالم و امن برای تفریح و فرهنگ‌سازی محروم کرده است.

بیش از یک دهه از تخریب سینما قدس (لی‌لی سابق) که اواخر دهه چهل (۱۳۴۸)، افتتاح شد، می‌گذرد. دو سالن سینما با قدمت ۵۰ ساله با ۷۰۰ صندلی، یک شبه ویران شد و مسئولان هنوز هم که هنوز است، نتوانسته‌اند سینمای جدیدی را به‌جای آن احداث کنند.

نه عزمی جدی برای احیای سینماهای قدس و یاسمن وجود داشته و نه برنامه‌ای روشن برای اجرای آن ارائه شده است

طی بیش از یک دهه، دولت‌های مختلف و نهادهای فرهنگی استان، بارها وعده‌هایی درباره آغاز عملیات بازسازی یا احیای سینماهای مذکور داده‌اند؛ اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها، سرانجامی جز تأخیر، تعلیق و تعارف نداشته است. آن‌گونه که از شواهد برمی‌آید، نه عزمی جدی برای احیای این دو سینما وجود داشته و نه برنامه‌ای روشن برای اجرای آن ارائه شده است.

عرصه هنر سینما در زنجان، با دو سینمای تخریب شده و خاطراتی خاک‌خورده تنها مانده است و با گذشت ۱۴ سال هر روز وعده‌ای جدید بر پرده فرهنگ و هنر زنجان اکران می‌شود تا شهروندان زنجانی تاوان بی تدبیری مسئولان را بدهند.

چهارده سال بلاتکلیفی سینماهای قدس و یاسمن، نماد بی‌توجهی به فرهنگ و هنر در زنجان

مدیرعامل خانه هنرمندان استان زنجان، با انتقاد از وضعیت نابسامان سالن‌های سینما در این استان گفت: زنجان با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر، امروز تنها دو سالن فعال سینما دارد؛ وضعیتی که سرانه صندلی سینما برای مردم استان را به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش داده است.

فرید احدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری خاطرات جمعی مردم زنجان از سینماهای قدس و یاسمن افزود: این دو سینمای قدیمی با قدمتی بیش از نیم قرن و ظرفیت صدها نفر، به شکل ناگهانی و شبانه تخریب شدند و حدود ۷۰۰ صندلی سینما در استان از بین رفت. اکنون نیز پس از گذشت ۱۴ سال، زمین این دو سینما در قلب شهر و در محدوده پیاده‌راه سبزه‌میدان بلاتکلیف رها شده است. چنین رویکردی نشان می‌دهد هیچ اراده‌ای برای ساخت دوباره آن‌ها وجود ندارد.

وی با اشاره به استقبال بالای مردم از سینما ادامه داد: با وجود کمبود سالن‌های سینما، علاقه مردم زنجان همچنان پررنگ است. آمارها نشان می‌دهد ماهانه بیش از ۲۰ هزار نفر به سالن‌های موجود مراجعه می‌کنند. حتی سینما بهمن زنجان طبق اعلام مدیر آن، جزو پرفروش‌ترین سینماهای کشور است. این نشان می‌دهد ظرفیت بالایی برای رونق دوباره هنر هفتم در استان وجود دارد.

این فعال فرهنگی از تحقق‌نیافتن وعده‌های مسئولان انتقاد کرد و گفت: در سال‌های اخیر وعده‌های متعددی از جمله ساخت پردیس‌های چند سالن، افزایش ظرفیت صندلی‌ها و راه‌اندازی سالن‌های جدید در شهرستان‌ها مطرح شد، اما این وعده‌ها یا متوقف شده یا با سرعتی بسیار کند پیش رفته‌اند و با نیاز و عطش فرهنگی مردم همخوانی ندارند. حتی تلاش‌های مستقیم من در دولت‌های گذشته از طریق استانداران وقت برای تعیین تکلیف سینماهای قدس و یاسمن نیز به نتیجه نرسید.

متولیان فرهنگی می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زمین‌های بلااستفاده سینماهای قدس و یاسمن را احیا کنند

احدیان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در احیای وضعیت سینماهای استان تصریح کرد: متولیان فرهنگی می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، زمین‌های بلااستفاده سینماهای قدس و یاسمن را احیا کنند. این اقدام می‌تواند نه‌تنها بخشی از هویت فرهنگی زنجان را بازگرداند، بلکه یک مرکز فرهنگی-اقتصادی پویا و زنده در قلب شهر ایجاد کند.

وی افزود: سینما برخلاف رسانه‌های خانگی یک تجربه جمعی است. اگر روند فعلی ادامه یابد و توسعه سالن‌های سینما همچنان در حد وعده باقی بماند، خطر فاصله گرفتن نسل جوان از تجربه زنده تماشای فیلم بیش از پیش جدی خواهد شد.

مدیرعامل خانه هنرمندان استان زنجان گفت: غفلت از این حوزه می‌تواند به فقر فرهنگی در استان منجر شود. امیدوارم مسئولان با درک این واقعیت، توسعه سینما را از شعار به عمل برسانند و جایگاه شایسته هنر هفتم را در زنجان احیا کنند.

کمبود اعتبارات، پروژه پردیس سینما قدس زنجان را نیمه‌تمام گذاشت

مدیر جدید امور سینمایی استان زنجان با بیان اینکه مجموع صندلی‌های سینمایی استان تنها ۵۰۰ عدد است، گفت: به‌دلیل کمبود کمک‌های مالی نهادهای فرهنگی و شهرداری، پروژه پردیس سینما قدس مدت‌هاست نیمه‌تمام مانده است.

با توجه به جمعیت و میزان علاقه‌مندی شهروندان، این تعداد بسیار محدود و ناکافی به‌شمار می‌رود

میثم زنجانی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی سالن‌های سینمای استان، اظهار کرد: هم‌اکنون ظرفیت سالن‌های سینمایی استان در مجموع حدود ۵۰۰ صندلی است که با توجه به جمعیت و میزان علاقه‌مندی شهروندان، این تعداد بسیار محدود و ناکافی به‌شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه تکمیل پروژه‌های سینمایی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای فرهنگی استان داشته باشد، افزود: پروژه پردیس سینما قدس زنجان که با هدف ایجاد فضایی مدرن و چندمنظوره برای نمایش فیلم آغاز شد، قرار بود در مدت کوتاهی به بهره‌برداری برسد، اما به‌دلیل کمبود اعتبارات و کمک‌های مالی از سوی نهادهای فرهنگی و شهرداری، سال‌هاست نیمه‌تمام باقی مانده و پیشرفت محسوسی نداشته است.

مدیر جدید امور سینمایی استان زنجان با بیان اینکه پردیس سینما قدس در صورت تکمیل می‌تواند میزبان رویدادهای فرهنگی و هنری متنوعی باشد، خاطرنشان کرد: این پروژه ظرفیت ایجاد چند سالن استاندارد، اکران همزمان فیلم‌های روز کشور، برگزاری جشنواره‌های سینمایی و حتی نشست‌های تخصصی و هنری را دارد که می‌تواند چهره فرهنگی زنجان را متحول کند.

سرمایه‌گذاری در بخش سینما نه‌تنها یک ضرورت فرهنگی زنجان است

زنجانی با اشاره به استقبال همیشگی مردم زنجان از اکران‌های سینمایی گفت: شهروندان زنجانی علاقه و اشتیاق زیادی به تماشای فیلم در پرده سینما دارند و در بسیاری از اکران‌ها، به‌ویژه فیلم‌های دفاع مقدس و آثار ویژه کودکان، شاهد حضور پرشور خانواده‌ها در سالن‌ها هستیم. این استقبال نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در بخش سینما نه‌تنها یک ضرورت فرهنگی، بلکه یک فرصت برای ایجاد نشاط اجتماعی و رونق هنری در استان است.

وی ادامه داد: با وجود محدودیت ظرفیت سالن‌ها و کمبود امکانات، تلاش شده تا جدیدترین آثار سینمایی کشور در زنجان اکران شود و مردم از رویدادهای فرهنگی محروم نمانند، اما واقعیت این است که بدون توسعه زیرساخت‌ها، پاسخگویی به نیاز روزافزون مخاطبان امکان‌پذیر نخواهد بود.

زنجانی با تأکید بر ضرورت حمایت مسئولان برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی افزود: اگر اعتبارات لازم و حمایت‌های کافی از سوی دستگاه‌های متولی تأمین شود، می‌توان شاهد بهره‌برداری سریع‌تر از پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای جایگاه سینما در استان بود. چنین اقداماتی نه‌تنها موجب توسعه فرهنگی، بلکه سبب جذب گردشگر، افزایش اشتغال و رونق اقتصادی نیز خواهد شد.

اکنون زمان آن رسیده تا نهادهای مسئول، رسانه‌ها، هنرمندان و مردم، با صدایی واحد، مطالبه بازگشت این فضاهای فرهنگی را سر دهند. چرا که هر روز تأخیر، گامی به عقب در مسیر توسعه فرهنگ و هنر این سرزمین خواهد بود. آیا زنجان، این بار خواهد توانست از زیر سایه سال‌ها وعده بیرون بیاید؟ آیا پرده سینماهایش دوباره بالا خواهد رفت؟ پاسخش، در همت امروز ما نهفته است.