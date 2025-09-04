به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار زنجان پس از اعتراضهای مکرر مردم و کسبه به مشکلات ناشی از پیادهراه شدن سبزهمیدان، دستور بررسی صادر و شورای ترافیک استان بازگشایی مسیر سبزهمیدان تا میدان انقلاب را تصویب کرد که این طرح پس از اتمام عملیات کفسازی میدان انقلاب اجرا خواهد شد.
استاندار زنجان طی هفته های گذشته در جریان بازدیدهای خود از وضعیت پیاده راه سبزه میدان در جریان مشکلات متعددی که از اجرای این طرح ناشی شده بود قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به افزایش ترافیک در مسیرهای جایگزین، کاهش چشمگیر حضور گردشگران، اختلال در عملکرد ناوگان حملونقل عمومی و نارضایتی کسبه اشاره کرد.
محسن صادقی روز پنجشنبه با تأکید بر اینکه این طرح با مطالعات جامع ترافیکی همخوانی ندارد، اظهار داشت: اجرای پیادهراه سبزهمیدان باعث قطع یکی از اصلیترین شریانهای شرقی-غربی شهر شده است و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
در ادامه این تصمیم، شورای ترافیک استان مصوب کرد که خیابان فردوسی، در حدفاصل خیام تا سبزهمیدان، به صورت یکطرفه ساماندهی شود.
این اقدام نهتنها به کاهش بار ترافیکی کمک خواهد کرد، بلکه میتواند زمینهساز رونق گردشگری و افزایش رضایت عمومی در منطقه باشد.
