پیش‌بینی وضعیت جوی قم؛ آسمان صاف و دمای پایدار تا چهارشنبه

قم – بر پایه تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و پیش‌بینی هواشناسی، آسمان قم از امروز تا روز چهارشنبه، صاف و بدون تغییرات محسوس دمایی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، بر پایه تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و پیش‌بینی هواشناسی، آسمان قم از امروز یک‌شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ تا روز چهارشنبه، صاف و بدون تغییرات محسوس دمایی خواهد بود. در برخی ساعات نیز وزش باد ملایم پیش‌بینی می‌شود.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد طی این مدت، ثبات نسبی جوی بر استان حاکم است و کمینه و بیشینه دمای روزانه تغییر قابل توجهی نخواهد داشت.

به گفته کارشناسان هواشناسی، پایداری هوا تا روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و تنها تغییر محسوس جوی، وزش بادهای ملایم در ساعات پراکنده شبانه‌روز است.

همچنین داده‌ها حاکی از آن است که دما در بازه صبح تا شب، در یک محدوده ثابت نوسان خواهد کرد و روند افزایش یا کاهش چشمگیری برای قم گزارش نشده است.

بر این اساس، ساکنان و زائران شهر قم می‌توانند در روزهای پیش‌ِ رو، آسمانی آرام و شرایط جوی نسبتاً پایدار را تجربه کنند.

میانگین دمای بیشینه روز در سطح استان حدود ۳۹ تا ۴۱ درجه سانتی‌گراد و دمای شبانه در محدوده ۲۷ تا ۲۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

