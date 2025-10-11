عبور موج ناپایدار از جو استان در روز دوشنبه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هوای استان طی امروز و فردا (یکشنبه) صاف و در برخی ساعات همراه با وزش باد پیشبینی میشود و کمینه دمای هوا در اغلب نقاط تغییر محسوسی نخواهد داشت.
وی افزود: با عبور موجی ناپایدار از جو منطقه در روز دوشنبه، ضمن افزایش نسبی دمای شبانه، در برخی ساعات شاهد وزش باد نسبتاً شدید و پدیده گردوخاک محلی خواهیم بود که ممکن است از عصر دوشنبه تا صبح سهشنبه هوا را در مناطق مرزی بهصورت نسبتاً غبارآلود درآورد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: از بعدازظهر سهشنبه تا پایان هفته، پدیده جوی قابل توجهی برای استان پیشبینی نمیشود و کمینه دمای هوا که در روز سهشنبه بهطور نسبی کاهش مییابد، از روز چهارشنبه تا پایان هفته تغییر چندانی نخواهد داشت.
نظر شما