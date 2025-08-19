هواشناسی ایران امروز ۲۸ مرداد؛ وزش باد شدید و گردوخاک در ۱۹ استان

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی نقشه‌های پیش‌یابی سازمان هواشناسی نشان می‌دهد طی ۵ روز آینده آسمان در اکثر مناطق کشور صاف است.

امروز در جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات هرمزگان و فارس در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است.

تا پایان هفته در شرق، جنوب شرق، جنوب، جنوب غرب و برخی مناطق مرکز ایران وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا روی می‌دهد. ضمن این‌که تا فردا چهارشنبه در مناطق شمالی سیستان و بلوچستان طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

همچنین تا پایان هفته در اکثر مناطق کشور هوای گرم ماندگار است. طی این مدت نیز شرق دریای عمان، امروز و فردا نیز غرب خلیج‌فارس مواج و متلاطم است.

هشدار ادامه فعالیت ناپایداری‌های موسمی در جنوب (به ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب)

زمان پایان: سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۸

نوع مخاطره: رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در مناطق مستعد گردوخاک

منطقه اثر: نوار غربی و جنوب فارس، شمال و شرق هرمزگان و جنوب استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان

اثر مخاطره: احتمال طغیان رودخانه‌های فصلی، احتمال صاعقه، احتمال آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها بویژه برون شهری، کاهش موقت دید افقی، وزش باد شدید موقتی، احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و احتمال خسارت به سازه‌های سبک و صنعت کشاورزی.

توصیه: عدم توقف در حاشیه و بستر مسیل‌ها و رودخانه‌ها، احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، احتیاط در جابجایی عشایر کوچ‌رو، احتیاط در سفرهای بین شهری، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، پاک‌سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب‌روها و عدم توقف در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره.

هشدار افزایش گرادیان فشاری

نوع مخاطره: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و در نواحی مستعد با گردوخاک (به ویژه در ساعات بعدازظهر)

منطقه اثر:

سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۸: خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، سمنان، قم، اصفهان، کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان، فارس، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و مرکزی.

چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۵/۲۹: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد، مرکزی، قم، البرز، جنوب تهران، اصفهان، همدان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی.

پنج‌شنبه ۱۴۰۴/۰۵/۳۰: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان، مرکزی، همدان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، جنوب تهران و البرز.

جمعه ۱۴۰۴/۰۵/۳۱: خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، یزد، اصفهان، سمنان، مرکزی و کرمان.

اثر مخاطره: در نواحی مستعد کاهش کیفیت هوا به سبب افزایش غلظت آلاینده‌ها، احتمال سقوط اشیا از ارتفاعات، احتمال شکستن نهال و درختان فرسوده، احتمال خسارت به سازه‌های موقت، احتمال آسیب به تأسیسات حساس به گرد و خاک و سازه‌های سبک، احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل به سبب کاهش دید.

توصیه: احتیاط در ترددها به ویژه بین شهری، عدم حضور بیماران تنفسی، افراد سالخورده و کودکان در فضای باز (در صورت ضرورت، استفاده از ماسک الزامی است.)، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه کاره و اطمینان از استحکام سازه‌های موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها.