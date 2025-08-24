به گزارش خبرگزاری مهر اساس داده‌های منتشر شده سازمان هواشناسی از وضعیت دمایی کشور تا پایان روز ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، در استان خوزستان با ثبت دمای ۴۷.۵۰ درجه سانتی‌گراد در ایستگاه آغا جاری، گرم‌ترین نقطه کشور بوده است. در مقابل، استان خراسان جنوبی با ثبت دمای ۸.۰ درجه سانتی‌گراد در ایستگاه سربیشه، سردترین دمای کشور برآورد شده است.

رنگ‌بندی نقشه بیشینه دما نشان می‌دهد که بیشتر نواحی جنوبی، مرکزی و شرقی کشور با دماهایی در بازه ۴۰ تا ۵۰ درجه سانتی‌گراد مواجه بوده‌اند که نشان‌دهنده شدت گرمای هوا در این مناطق است.

جدول منتشرشده از مقایسه دمای میانگین کشور نشان می‌دهد که میانگین ثبت شده دمای کشور از ابتدای ماه تا ۳۰ مرداد، ۳۰.۵ درجه سانتی‌گراد است که ۱.۴ درجه سانتی‌گراد نسبت به میانگین بلندمدت دما افزایش یافته، همچنین دمای هوا از ابتدای فصل و سال زراعی در مقایسه با میانگین بلندمدت، به ترتیب ۱.۳ و ۱.۲ درجه افزایش داشته است.

افت ۴۰.۱ درصدی بارش‌ها از ابتدای سال آبی

همچنین با توجه به نقشه و داده‌های منتشرشده از سوی سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد که از ابتدای سال آبی جاری (یکم مهر، ۱۴۰۳ - ۳۱ شهریور، ۱۴۰۴) تا تاریخ ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که بخش زیادی از گستره ایران با کمبود بارش نسبت به میانگین بلندمدت مواجه بوده و سطح بارندگی در بسیاری از مناطق کشور کمتر از مقادیر نرمال ثبت شده است.

درصد تأمین منابع آبی کشور بر پایه همین میزان بارش، تنها ۵۸.۸۰ درصد برآورد شده است، نمودار دایره‌ای درج‌شده در گزارش نیز به روشنی وضعیت پایین‌تر از حد نرمال منابع آبی را بازتاب می‌دهد.

در نقشه بارش تجمیعی، بخش‌هایی از شمال‌غرب، زاگرس میانی، ارتفاعات البرز و نوار ساحلی خزر رنگ‌هایی با طیف آبی تیره تا بنفش را به خود اختصاص داده‌اند که بیانگر دریافت بارش‌هایی بین ۳۲۰ تا ۱۲۵۰ میلی‌متر در بازه زمانی ذکر شده است است. با این حال، مرکزی، شرق، جنوب شرق، جنوب کشور و استان‌هایی نظیر یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و بخش‌هایی از بوشهر، فارس و هرمزگان در بازه بارشی کمتر از ۱۰۰ میلی‌متر قرار دارند.

این وضعیت با داده‌های آماری منتشرشده نیز همخوانی دارد. طبق جدول مقایسه‌ای بارندگی‌ها، در بازه هفت‌روزه منتهی به ۳۰ مرداد ۱۴۰۴، میزان بارش ثبت‌شده ۰.۴ میلی‌متر بوده که در مقایسه با بلندمدت (۰.۵ میلی‌متر)، ۱۰.۳ درصد کاهش داشته است.

وضعیت بارش‌ها از ابتدای ماه و فصل جاری نیز به ترتیب حکایت از کاهش ۵۹.۵ درصدی و ۴۳ درصدی نسبت به بلندمدت دارد. این در حالی است که کاهش تجمیعی بارندگی‌ها از ابتدای سال آبی جاری تا تاریخ ۳۰ مرداد، به ۱۳۸.۱ میلی‌متر رسیده که نسبت به آمار بلند مدت حاکی از کاهش ۴۰.۱ درصدی است.

کاهش ۹۲.۲ میلی‌متری میانگین بارش بلند مدت کشور

بر اساس داده‌های ثبت‌شده در نمودار مقایسه‌ای اختلاف مجموع بارش کشور و استان‌ها با میانگین بلندمدت تا ۳۰ مرداد، ۱۴۰۴ افت قابل‌توجهی در میزان بارش سال آبی جاری در سطح کشور به ثبت رسیده است. این کاهش، در بسیاری از استان‌ها فراتر از محدوده نرمال بوده و در برخی نقاط به سطوح بحرانی نزدیک شده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد با کاهش ۳۸۱.۵ میلی‌متر در صدر استان‌های دارای بیشترین افت بارندگی قرار دارد. پس از آن، استان‌های چهارمحال و بختیاری با کاهش ۲۶۲.۹ میلی‌متر و لرستان با افت ۲۲۲.۹ میلی‌متر، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین گلستان، فارس، خوزستان نیز با کاهش‌هایی بین ۱۴۹ تا ۱۳۸ میلی‌متر نسبت به میانگین بلندمدت، در زمره استان‌هایی هستند که از لحاظ بارش با افت محسوس مواجه شده‌اند.

همچنین تهران با کاهش ۱۳۰.۶ میلی‌متر، هرمزگان با ۱۲۶.۵ میلی‌متر، ایلام با ۱۲۲.۶ میلی‌متر، خراسان شمالی با ۱۱۹.۸ میلی‌متر، مرکزی با ۱۱۸.۲ میلی‌متر و البرز با ۱۱۰ میلی‌متر کاهش نسبت به متوسط بلندمدت، سهم بالایی از افت بارندگی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. استان‌هایی چون آذربایجان غربی، کردستان، گیلان، آذربایجان شرقی، قزوین، بوشهر، کرمانشاه، خراسان رضوی، همدان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، اردبیل، سمنان، قم، مازندران، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و زنجان نیز همگی کاهش‌هایی در بازه ۱۰۷ تا ۱۲.۵ میلی‌متر را تجربه کرده‌اند.

در مجموع، بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در نمودار، میانگین بلند مدت میزان بارش‌ها در سطح کشور تا بازه زمانی ذکر شده، معادل ۹۲.۲ میلی‌متر کاهش بوده که نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه با میزان نرمال و میانگین بلندمدت بارندگی‌ها در ایران است.