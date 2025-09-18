هشدار هواشناسی قم درباره وزش باد شدید در روزهای پایانی هفته

به گزارش خبرنگار مهر، مهران حیدری بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره وضعیت جوی استان قم در روزهای آینده اظهار کرد: بر اساس جدیدترین پیش‌بینی‌ها هشدار سطح زرد برای وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک از روز جمعه ۲۸ شهریور تا شنبه ۲۹ شهریور صادر شده است و این پدیده جوی در مناطقی که از لحاظ جغرافیایی مستعد هستند، شدت بیشتری خواهد داشت و تمام مناطق استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل هواشناسی استان قم با اشاره به روند تغییرات جوی افزود که امروز آسمان قم صاف است و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی رخ می‌دهد، اما از روز جمعه با تقویت جریان‌های جوی سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و باعث خیزش گسترده گرد و خاک خواهد شد که این شرایط احتمالاً موجب کاهش دید افقی و اختلال در تردد جاده‌ای به ویژه در مناطق باز و نیمه‌کویری خواهد شد.

وی همچنین درباره وضعیت دمایی استان گفت: دمای هوای امروز به حداکثر ۳۵ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، اما طی دو روز آینده با افزایش چند درجه‌ای دما مواجه خواهیم بود که میزان دما در روزهای جمعه و شنبه به حدود ۳۸ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و این افزایش دما در کنار وزش باد شدید می‌تواند شرایط نامطلوبی برای گروه‌های حساس ایجاد کند.

مدیرکل هواشناسی استان قم در ادامه به اهمیت رعایت نکات ایمنی در این شرایط جوی تأکید کرد و از مردم خواست به ویژه سالمندان، کودکان و افراد دارای بیماری‌های تنفسی از حضور در فضاهای باز در زمان وقوع گرد و خاک خودداری کنند و همچنین به کشاورزان توصیه شد نسبت به حفاظت محصولات کشاورزی خود اقدام کنند و فعالان حوزه حمل‌ونقل تدابیر لازم برای کاهش مخاطرات ناشی از باد شدید و کاهش دید را به کار گیرند تا از بروز حوادث ناخواسته جلوگیری شود.

حیدری در پایان یادآور شد: همکاری شهروندان در رعایت این توصیه‌ها می‌تواند به کاهش خسارات احتمالی کمک کند و هواشناسی استان نیز به‌طور مستمر وضعیت جوی را رصد و اطلاع‌رسانی خواهد کرد.