۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۴

کاهش محسوس دما در قم از ابتدای هفته آینده

قم - بر اساس پیش بینی های صورت گرفته دمای هوای قم از ابتدای هفته آینده روند کاهشی قابل محسوسی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز جمعه تا فردا شنبه، آسمان استان قم عمدتاً صاف خواهد بود اما در برخی ساعات، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

شدت وزش باد در این مدت به‌ویژه در مناطق مرتفع استان قم بیشتر خواهد بود.

بر پایه این گزارش، روز یکشنبه نیز آسمان قم صاف خواهد بود اما در ساعات مختلف روز، وزش باد و وقوع غبار محلی رخ خواهد داد. در نواحی مرتفع استان نیز احتمال وزش باد نسبتاً شدید و آلودگی ناشی از گردوغبار وجود دارد.

از امروز تا شنبه تغییر محسوسی در دمای روزانه قم پیش‌بینی نمی‌شود اما از روز یکشنبه، کاهش محسوس دما در سطح استان انتظار می‌رود.

به شهروندان توصیه شده است در زمان وزش باد شدید از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و افراد حساس به گردوغبار به‌ویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی، اقدامات پیشگیرانه لازم را در نظر بگیرند.

