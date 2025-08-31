به گزارش خبرنگار مهر، براساس داده‌های منتشر شده سازمان هواشناسی از وضعیت دمایی کشور تا پایان روز ۷ شهریور ۱۴۰۴، در استان خوزستان با ثبت دمای ۴۷.۶۰ درجه سانتی‌گراد در ایستگاه آبادان، گرم‌ترین نقطه کشور بوده است. در مقابل، استان چهارمحال و بختیاری با ثبت دمای ۷.۲ درجه سانتی‌گراد در ایستگاه بلداچی، سردترین دمای کشور برآورد شده است.

جدول منتشرشده از مقایسه دمای میانگین کشور نشان می‌دهد که میانگین ثبت شده دمای کشور از ابتدای ماه تا ۷ شهریور، ۲۹.۱ درجه سانتی‌گراد است که ۱.۵ درجه سانتی‌گراد نسبت به میانگین بلندمدت دما افزایش یافته، همچنین دمای هوا از ابتدای فصل و سال زراعی در مقایسه با میانگین بلندمدت، به ترتیب ۱.۳ و ۱.۲ درجه افزایش داشته است.

افت ۴۰.۲ درصدی بارش‌ها از ابتدای سال آبی

همچنین با توجه به نقشه و داده‌های منتشرشده از سوی سازمان هواشناسی کشور نشان می‌دهد که از ابتدای سال آبی جاری (یکم مهر، ۱۴۰۳ - ۳۱ شهریور، ۱۴۰۴) تا تاریخ ۷ شهریور ۱۴۰۴، نشان می‌دهد که بخش زیادی از گستره ایران با کمبود بارش نسبت به میانگین بلندمدت مواجه بوده و سطح بارندگی در بسیاری از مناطق کشور کمتر از مقادیر نرمال ثبت شده است.

درصد تأمین منابع آبی کشور بر پایه همین میزان بارش، تنها ۵۸.۹۷ درصد برآورد شده است، نمودار دایره‌ای درج‌شده در گزارش نیز به روشنی وضعیت پایین‌تر از حد نرمال منابع آبی را بازتاب می‌دهد.

در نقشه بارش تجمیعی، بخش‌هایی از شمال‌غرب، زاگرس میانی، ارتفاعات البرز و نوار ساحلی خزر رنگ‌هایی با طیف آبی تیره تا بنفش را به خود اختصاص داده‌اند که بیانگر دریافت بارش‌هایی بین ۳۲۰ تا ۱۲۵۰ میلی‌متر در بازه زمانی ذکر شده است است. با این حال، مرکزی، شرق، جنوب شرق، جنوب کشور و استان‌هایی نظیر یزد، کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و بخش‌هایی از بوشهر، فارس و هرمزگان در بازه بارشی کمتر از ۱۶۰ میلی‌متر قرار دارند.

این وضعیت با داده‌های آماری منتشرشده نیز همخوانی دارد. طبق جدول مقایسه‌ای بارندگی‌ها، در بازه هفت‌روزه منتهی به ۷ شهریور ۱۴۰۴، میزان بارش ثبت‌شده ۰.۴ میلی‌متر بوده که در مقایسه با بلندمدت (۰.۹ میلی‌متر)، ۵۶.۱ درصد کاهش داشته است.

وضعیت بارش‌ها از ابتدای ماه و فصل جاری نیز به ترتیب حکایت از کاهش ۵۹.۹ درصدی و ۴۵.۵ درصدی نسبت به بلندمدت دارد. این در حالی است که کاهش تجمیعی بارندگی‌ها از ابتدای سال آبی جاری تا ۷ شهریور، به ۱۳۸.۵ میلی‌متر رسیده که نسبت به آمار بلند مدت حاکی از کاهش ۴۰.۲ درصدی است.

۳۱ استان درگیر کم‌بارشی شدید

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد که با توجه به باقی‌ماندن تنها سه هفته تا پایان سال آبی، میزان کسری بارش در سطح کشور به حدود ۹۰ میلی‌متر رسیده است. بر اساس این گزارش، تمامی ۳۱ استان و ۴۶۵ شهرستان ایران با پدیده کم‌بارشی مواجه هستند.

کاهش ۹۲ میلی‌متری میانگین بارش بلند مدت کشور

بر اساس داده‌های ثبت‌شده در نمودار مقایسه‌ای اختلاف مجموع بارش کشور و استان‌ها با میانگین بلندمدت تا ۷ شهریور، ۱۴۰۴ افت قابل‌توجهی در میزان بارش سال آبی جاری در سطح کشور به ثبت رسیده است. این کاهش، در بسیاری از استان‌ها فراتر از محدوده نرمال بوده و در برخی نقاط به سطوح بحرانی نزدیک شده است.

استان کهگیلویه و بویراحمد با کاهش ۳۸۱.۹ میلی‌متر در صدر استان‌های دارای بیشترین افت بارندگی قرار دارد. پس از آن، استان‌های چهارمحال و بختیاری با کاهش ۲۶۲.۴ میلی‌متر و لرستان با افت ۲۲۴.۱ میلی‌متر، به ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین گلستان، فارس، خوزستان نیز با کاهش‌هایی بین ۱۸۰.۶ تا ۱۳۸.۹ میلی‌متر نسبت به میانگین بلندمدت، در زمره استان‌هایی هستند که از لحاظ بارش با افت محسوس مواجه شده‌اند.

همچنین تهران با کاهش ۱۳۲.۷ میلی‌متر، هرمزگان با ۱۲۴.۶ میلی‌متر، ایلام با ۱۲۲.۶ میلی‌متر، گیلان با ۱۲۱.۴ میلی‌متر، خراسان شمالی با ۱۲۱.۱ میلی‌متر، مرکزی با ۱۱۸.۴ میلی‌متر و البرز با ۱۱۲.۵ میلی‌متر کاهش نسبت به متوسط بلندمدت، سهم بالایی از افت بارندگی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. استان‌هایی چون آذربایجان غربی، کردستان، آذربایجان شرقی، قزوین، بوشهر، کرمانشاه، خراسان رضوی، اردبیل، همدان، اصفهان، سیستان و بلوچستان، مازندران، سمنان، قم، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و زنجان نیز همگی کاهش‌هایی در بازه ۱۱۲.۴ تا ۱۲.۹ میلی‌متر را تجربه کرده‌اند.

در مجموع، بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در نمودار، میانگین بلند مدت میزان بارش‌ها در سطح کشور تا بازه زمانی ذکر شده، معادل ۹۲ میلی‌متر کاهش بوده که نشان‌دهنده فاصله قابل‌توجه با میزان نرمال و میانگین بلندمدت بارندگی‌ها در ایران است.

به گزارش مهر، بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور، میزان بارندگی‌ها در سطح کشور حدود ۴۰ درصد کمتر از حد نرمال گزارش شده است. در این میان، ۱۷ استان با کسری بارش سه‌رقمی مواجه بوده و در برخی مناطق میزان کاهش بارش بیش از ۳۰۰ میلی‌متر یا نزدیک به این رقم بوده است که فشار مضاعفی بر منابع آبی کشور وارد می‌کند.

کارشناسان هواشناسی تأکید کردند که بسیاری از مناطق کشور با کم‌بارشی انباشته روبه‌رو هستند و شدت خشکسالی در این مناطق از سطح شدید تا بسیار شدید ارزیابی می‌شود.