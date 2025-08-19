وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در راه قم است

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی قم با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد: از صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد تا پایان روز جمعه ۳۱ مرداد، وزش باد نسبتاً شدید همراه با خیزش گردوخاک در اغلب مناطق استان به‌ویژه نواحی شرقی و مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، مهم‌ترین پیامد فعالیت سامانه یادشده کاهش کیفیت هوا، کاهش شعاع دید افقی، اختلال در تردد جاده‌ای، احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، آسیب موقت به درختان نیمه‌مستحکم و فرسوده، شکستن شاخه‌ها، و وارد آمدن خسارت به تأسیسات حساس به گردوخاک عنوان شده است. همچنین بروز مشکلات تنفسی برای گروه‌های حساس دور از انتظار نخواهد بود.

در این هشدار با اشاره به آثار مخرب وزش باد و گردوخاک، از شهروندان خواسته شده از توقف و پارک خودروها در اطراف درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره خودداری کنند.

همچنین تاکید شده است که دستگاه‌های اجرایی، تبلیغاتی و خدماتی تمهیدات لازم برای جلوگیری از آسیب ناشی از گردوخاک را در نظر بگیرند.

هواشناسی قم توصیه کرده کشاورزان و باغداران نیز اقدامات حفاظتی لازم را برای صیانت از محصولات کشاورزی، باغ‌ها و مزارع در برابر وزش باد شدید و گردوخاک انجام دهند.

براساس این گزارش، آسمان قم در روزهای پیش رو عمدتاً صاف تا کمی ابری پیش‌بینی شده، اما وزش باد شدید و گردوخاک در برخی ساعات به‌ویژه عصرها رخ خواهد داد. همچنین روز شنبه یکم شهریور، آسمان قم صاف و تنها در برخی ساعات همراه با وزش باد و غبار محلی پیش‌بینی می‌شود.