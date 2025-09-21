حمیدرضا صانعی معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأثیرات اسنپبک و تحریمها بر صنعت هوایی کشور اظهار کرد: در خصوص اسنپبک و تحریمهایی که هنوز مشخص نیست برای ایران اجرا شود، باید تاکید کنم که از ابعاد حقوقی چگونگی و عمق این تحریمها اطلاعی نداریم.
وی افزود: با این حال، صنعت هوایی کشور از ابتدای انقلاب صنعت پیشرویی است و طی محدودیتهای آمریکا، تحریمها و محدودیتهای نظام بانکی و مالی، تجربه مواجهه با این شرایط را داشته است. بنابراین بعید است که محدودیتهای جدید بتواند اثر چشمگیری بر عملکرد صنعت هوانوردی کشور داشته باشد.
صانعی بیان کرد: با این حال ممکن است نقل و انتقالات مالی و ورود هواپیما دستخوش تغییراتی شود، اما باید منتظر بود و دید تصمیمات شورای امنیت پس از فعال شدن این مکانیزم چه خواهد بود.
واردات ۲۳ فروند هواپیما در دولت چهاردهم
صانعی ادامه داد: در دولت چهاردهم تاکنون حدود ۲۳ هواپیما و وسایل پرنده، شامل ناوگانهای مختلف به کشور وارد شده است. البته باید توجه داشت که همزمان تعدادی هواپیما نیز از کشور خارج شده است که این موضوع باید دو جانبه مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: بهعنوان نمونه، اخیراً شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی یکی از هواپیماهای خود را به دلیل عدم ادامه حیات و فعالیت از مدار خدمترسانی خارج کرده است.
معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به آخرین وضعیت شکایت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران برای بازپس گرفتن مسیرهای بینالمللی خود پس از تحریمهای اروپا، ادامه داد: تحریمی که علیه ایرانایر اعمال شده همچنان برای ما مبهم است و علیرغم پیگیریهای متعدد و مطالبه اسناد و مستندات، اتحادیه اروپا تاکنون دلیل موجه و مشخصی ارائه نکرده است.
شکایت ایرانایر از اروپا به دلیل لغو یکجانبه توافقات دوجانبه
صانعی در پایان تاکید کرد: با وجود این ابهامات، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی به دلیل آنکه اروپا توافقات دوجانبه را بدون ارائه دلیل بهصورت یکجانبه لغو کرده است، اقدام به طرح شکایت کرده و امیدواریم این شکایت به نتیجه مطلوب برسد. این پرونده در مراحل ابتدایی پیگیریهای حقوقی قرار دارد.
