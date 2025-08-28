تفاهم نامه همکاری صلاحیت پروازی ایران و بلاروس به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور و فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی به کشور بلاروس و به‌منظور بسط و توسعه همکاری‌های دو جانبه در صنعت هوانوردی، تفاهم‌نامه‌ای در حوزه فنی و مهندسی هوایی میان دو کشور به امضا رسید.

این توافق در راستای بسط و تقویت روابط هوایی و با هدف ایجاد بستر مناسب برای صدور خدمات مهندسی، توسعه مراکز تعمیر و نگهداری، طراحی و ساخت هواپیما و همچنین توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان منعقد شده است.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، گواهینامه‌های صلاحیت پرواز به‌صورت متقابل از سوی دو کشور به رسمیت شناخته خواهد شد؛ اقدامی که امکان عرضه قطعات، تجهیزات و خدمات شرکت‌های داخلی در بازارهای جهانی را فراهم می‌کند و به رشد اقتصادی و توسعه تجارت در بخش هوانوردی می‌انجامد.

این طرح می‌تواند به عنوان الگویی مناسب برای توسعه همکاری‌های حوزه هوانوردی با سایر کشورها به شمار رود و در همین راستا رایزنی‌ها برای امضای تفاهم نامه‌های جدید با چند کشور دیگر در حال پیگیری است.

از منظر سیاسی، انعقاد اینگونه توافقات، باعث تقویت روابط بین المللی و گسترش همکاری‌ها و ترغیب سایر کشورها برای انعقاد توافقنامه‌های مشابه شده، به همگرایی چارچوب‌های نظارتی دو کشور متناسب با استانداردهای سازمان بین‌المللی هوانوردی (ایکائو) کمک خواهد کرد.