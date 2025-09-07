  1. اقتصاد
آغاز به‌کار چهارمین دکل حفاری در میدان نفتی سپهر و جفیر

مجری طرح توسعه میدان‌های سپهر و جفیر گفت: چهارمین دکل حفاری در طرح توسعه میدان‌های نفتی سپهر و جفیر با عنوان«مپنا_نور»عملیات خود را آغاز کرد تا روند اجرایی این پروژه ملی شتاب بیشتری بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مهندسی و توسعه نفت، عباس گودرزی ارجمند در حاشیه آئین آغاز به کار چهارمین دکل حفاری در این میدان‌ها با تأکید بر اهمیت تسریع در فرآیند حفاری برای رسیدن به اهداف تولید اظهار کرد: برای دستیابی به سقف تولید ۱۱۰ هزار بشکه در روز در پایان فاز دوم توسعه، حداقل به فعالیت ۶ دکل حفاری به‌صورت سالانه نیاز داریم. از این رو ورود دومین دکل حفاری شرکت مپنا در سال ۱۴۰۴ گامی ضروری و حیاتی است.

وی افزود: استقرار پیمانکاران جدید نه‌تنها به شتاب‌بخشی عملیات حفاری و تکمیل چاه‌ها کمک می‌کند، بلکه رقابت سازنده‌ای میان پیمانکاران فعال در منطقه غرب کارون ایجاد می‌کند که نتیجه آن ارتقای کیفی و کمّی فعالیت‌ها خواهد بود.

بر اساس این گزارش، با نصب و راه‌اندازی نخستین دکل حفاری شرکت مپنا با عنوان دکل «مپنا نور - ۲»، تعداد دکل‌های فعال در میدان‌های سپهر و جفیر به چهار دستگاه رسید. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نخستین مأموریت این دکل، حفاری چاهی در مخزن فهلیان با عمق حدود ۴۵۰۰ متر است که پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از آن، روزانه بیش از ۴ هزار بشکه نفت تولید شود.

فاطمه صفری دهکردی

