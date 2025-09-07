لزوم تلاش برای حفظ وحدت؛ دشمن به دنبال تفرقه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه ستاد بزرگداشت هفته وحدت استان سمنان در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه برای حفظ وحدت گروه‌های مختلف باید تلاش کرد، ابراز داشت: این اقدام خنثی سازی توطئه‌های دشمن را به همراه دارد.

وی با بیان اینکه استان سمنان میزبان سایر گروه‌های اسلامی نیز هست، افزود: می‌بایست از هر اقدام مکمل طراحی نقشه دشمن به شدت پرهیز شود.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه باید در زمینه ایجاد وحدت هوشمندانه‌تر رفتار کرد، ابراز داشت: حفظ وحدت در داخل کشور و مناسبات بین‌المللی تقویت جبهه مقاومت است.

مطیعی با بیان اینکه همه مسئولان باید در برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم کنگره سه هزار شهید استان سمنان همراهی و مشارکت کنند، تصریح کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مهمترین هدف برگزاری این رویداد باید مد نظر قرار گیرد.

وی تلاش مسئولان دیه استان در برگزاری پویش «به عشق امام حسین (ع) میبخشم» را قابل تقدیر خواند و افزود: این پویش با هدف آزادی زندانیان جرایم غیر عمد توانست نقش مهم ایفا کرده و بخشی از این زندانیان را آزاد کند.