ترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» اولویت کنگره شهدای سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته «وحدت» و شهدای والامقام ۱۷ شهریور در استان سمنان در سالن جلسات اداره‌کل کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان روایتی از حضرت صادق (ع) گفت: امام جعفر صادق (ع) فرمود هرکس به‌اندازه یک وجب از امت اسلامی و جماعت مسلمانان دور شود، به‌همان مقدار حلقه ایمان را از گردن خود برداشته و به بی‌ایمانی نزدیک شده است.

وی با بیان اینکه دست اراده خداوند با جماعت است، افزود: استان سمنان میزبان سایر گروه‌های اسلامی نظیر اهل سنت است و لازم است از هر اقدامی که مکمل طراحی و نقشه دشمن است پرهیز شود.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با تاکید بر نقش حفظ وحدت در داخل کشور در مناسبات بین‌المللی بویژه تقویت جبهه مقاومت گفت: همه ما اجزای مختلف امت بزرگ اسلامی هستیم و دشمنانی مشترک نظیر استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل داریم لذا باید در این زمینه هوشمندانه رفتار کنیم.

مطیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش‌های ارزشمند و صادقانه مسئولان ستاد دیه استان اظهار کرد: باید از تمام خیّران و نیکوکاران استان سمنان که در این عرصه گام برداشته‌اند قدردانی کنم، البته از افراد متموّل و توانمند انتظار داریم در این امر خیر مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به در پیش بودن برگزاری این کنگره گفت: همه مسئولان و دست‌اندرکاران استان در حال مشارکت در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این مراسم بزرگ هستند.

امام جمعه سمنان ترویج فرهنگ «ایثار و شهادت» در جامعه را مهمترین هدف برگزاری دومین کنگره ملی سه هزار شهید استان سمنان خواند و با اشاره به پویش ملی «ایران همدل» به‌منظور حمایت از مردم بی‌دفاع غزه و لبنان اظهار کرد: جنایات رژیم منحوس صهیونیستی در نوار غزه، تمام جنایتکاران تاریخ بشریت را روسفید کرده است چراکه این رژیم جلاد از هر ابزار و فرصتی برای قتل عام بی‌گناهان استفاده می‌کند لذا وظیفه داریم از مردم مسلمان و مظلوم غزه حمایت کنیم.

مطیعی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اهمیت فضاسازی مطلوب شهرها و روستاهای استان برای میلاد نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) خاطرنشان کرد: فضاسازی مناسب هفته وحدت نشان‌دهنده عمق ارادت مردم استان سمنان به ساحت نورانی رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) است.