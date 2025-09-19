به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سمنان در محل مسجد المهدی با بیان اینکه ایران در جنگ تحمیلی دفاع مقدس ابهت شرق و غرب را فرو ریخت، ابراز داشت: امروز باید همچنان از این هشت سال درس آموخت.

وی با بیان اینکه دشمن می‌خواهد اراده و خواست ما را تضعیف و ایران را تجزیه کند، افزود: با وحدت و اتحاد هر گونه دسیسه‌ای در این خصوص خنثی خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه دشمن می‌خواهد ما را تسلیم خواسته‌های به زور خود کند، ابراز داشت: مردم همواره حامی و پشتیبان نظام و انقلاب بوده و اجازه تخدی به دشمن نمی‌دهند.

مطیعی خواستار همکاری همه جانبه همه بخش‌ها و گروه‌های مختلف جامعه برای برگزاری کنگره سه هزار شهید استان سمنان شد و تصریح کرد: رویکرد این کنگره ملی انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است لذا برنامه‌هایی نیز برای شهرستان‌ها تدارک دیده شد.

وی به آغاز بازگشایی مدارس و سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به تمدن بزرگ اسلامی انتظار می‌رود تا آموزش‌ها با معنویت همراه و مراقبت معنوی مدنظر مدارس قرار گیرد.