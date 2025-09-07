به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، بر اساس تصاویر ماهواره‌ای تحلیل شده از سوی کارشناسان، کار ساخت و ساز بر یک سازه جدید بزرگ در تأسیسات کلیدی برنامه تسلیحات اتمی رژیم صهیونیستی تشدید شده است.

کارشناسان بر این باورند که این ساخت و سازها می‌تواند یک راکتور جدید یا تأسیساتی برای مونتاژ تسلیحات هسته‌ای باشد؛ اما محرمانه بودن برنامه، اطلاع دقیق در این خصوص را دشوار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کار در مرکز تحقیقات هسته‌ای «شیمون پرز نقف» (Shimon Peres Negev) در نزدیکی دیمونا سؤالاتی را در مورد وضعیت این رژیم به عنوان تنها منطقه دارای سلاح هسته‌ای در غرب آسیا دوباره مطرح کرده است.

همچنین این اقدام صهیونیست‌ها می‌تواند انتقادهای بین‌المللی را به دنبال داشته باشد، به‌ویژه که پس از تجاوز به سایت‌های هسته‌ای ایران بر خلاف معاهدات الزام‌آور بین‌المللی همچون NPT در ماه ژوئن از سوی آمریکا رخ می‌دهد.

آسوشیتد پرس در این گزارش اضافه کرد: ۷ کارشناس که تصاویر ماهواره‌ای را بررسی کردند، همگی اعلام کردند که با توجه به نزدیک بودن این ساختمان به رآکتور دیمونا که هیچ نیروگاه برق غیرنظامی وجود ندارد، این ساختمان با برنامه تسلیحات هسته‌ای تل آویو که مدت‌ها مشکوک بود، در ارتباط است.

