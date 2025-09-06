۱۴۰۰ تن برنج در سوادکوه تولید شد

محمدعلی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت ۶۰ درصدی برداشت شالیزارهای این شهرستان و تولید هزار و۴۶۰ تن شلتوک خبر داد و گفت: تاکنون ۳۹۰ هکتار از مجموع ۶۵۰ هکتار اراضی شالیزاری شهرستان سوادکوه برداشت شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، بیش از ۲۵۰۰ تن شلتوک برنج در این شهرستان تولید شود.

وی به اهمیت حمایت از کشاورزان و توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در این منطقه اشاره کرده و گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، شاهد افزایش تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان شهرستان سوادکوه باشیم.

سلیمانی همچنین از عرضه ۲.۷ تن مرغ منجمد تنظیم بازاری با قیمت مصوب در فروشگاه‌های توزیع مرغ شهرستان سوادکوه خبر داد و افزود: شهروندان می‌توانند جهت خرید مرغ منجمد تنظیم بازاری به قیمت هر کیلو ۹۰ هزار تومان به فروشگاه‌های توزیع مرغ در میادین سطح شهر و فروشگاه‌های منتخب مراجعه کنند. این فروشگاه‌ها در شهرهای زیراب و پل سفید در دسترس هستند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف مانند گران‌فروشی یا احتکار، مراتب را به واحد تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه اطلاع دهند تا اقدامات لازم انجام شود.