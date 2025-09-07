۳۵۰۰ تن شیر در گلوگاه تولید شد

کمیل عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر از تولید بیش از سه هزار و ۵۰۰ تن شیر در این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد و اعلام کرد که این روند نتیجه تلاش دامداران و حمایتهای ارائه شده توسط مدیریت جهاد کشاورزی است.
عسکری با اشاره به راهاندازی ۵ مرکز جمعآوری شیر در نقاط مختلف شهرستان گفت: این مراکز با هدف تسهیل فرآیند تحویل شیر و حمایت از تولیدکنندگان فعال شدهاند و آماده دریافت شیر تولیدی دامداران هستند.
وی با تاکید بر اهمیت صنعت دامپروری در اقتصاد شهرستان افزود: برنامههای آموزشی و حمایتی برای افزایش بهرهوری و ارتقا کیفیت تولید شیر در دستور کار جهاد کشاورزی قرار دارد.
عسکری در پایان ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند، شهرستان گلوگاه بتواند سهم قابل توجهی در تأمین نیاز بازار داخلی به شیر و فرآوردههای لبنی ایفا کند.
