به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طلایی، شامگاه یکشنبه در دیدار با مسئولان گلستان با اشاره به تلاشهای سازمان تعاون روستایی برای ارتقا وضعیت اقتصادی روستاییان، از برنامهریزی برای تبدیل سرمایههای خرد به سرمایههای کلان در راستای توسعه صنایع تبدیلی خبر داد.
وی افزود: سازمان تعاون روستایی با ۹ هزار تشکل و اتحادیههای ملی که در اختیار دارد ظرفیت خوبی است تا بتواند سرمایه خرد را تبدیل به سرمایههای کلان کند.
طلائی اظهار: هدف ما این است که با تبدیل سرمایههای خرد به منابع بزرگتر، به رشد صنایع تبدیلی در روستاها کمک کنیم و ظرفیتهای موجود را به بهترین نحو به کار گیریم.
رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: تا پایان دولت، سه هزار روستا بازار جدید در مناطق مختلف کشور راهاندازی خواهد شد تا دسترسی مردم به کالاهای اساسی تسهیل شود.
وی همچنین تاکید کرد: برای توزیع کالاهای اساسی در این روستا بازارها، سهمیه متمرکز تخصیص خواهد یافت تا نیازهای اساسی روستاییان به بهترین نحو تأمین شود.
طلائی از نقش تعاونیها در مناطقی که بخش خصوصی قادر به انجام پروژهها نیست، دفاع کرد و گفت: هر جایی که بخش خصوصی نتواند به فعالیت بپردازد، تعاونیها با ورود به میدان، پروژهها را به سرانجام خواهند رساند.
