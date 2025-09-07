پیام تسلیت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پی درگذشت حجت الاسلام غفاری

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید «عبدالرحیم موسوی» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح باصدور پیامی، درگذشت حجت الاسلام والمسلمین محمد غفاری رئیس اسبق عقیدتی سیاسی دانشگاه افسری امام علی (ع) را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت روحانی وارسته حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد غفاری موجب تاثر شد.

صفات برجسته اخلاقی، همراهی با رزمندگان و فرماندهان در مناطق عملیاتی شمالغرب و سال‌ها مجاهدت در تربیت دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) و تقدیر فرمانده معظم کل قوا به عنوان روحانی نمونه دانشگاه، اندوخته‌ای ارزشمند برای آن برادر مومن، ولایتمدار و مخلص در دیار باقی خواهد بود.

با تسلیت فقدان ایشان به همسر مومنه و صبور، فرزندان صالح، بازماندگان مکرم و دانش آموختگان فیضیه ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و رزمندگان نیروهای مسلح، از خدای متعال علو درجات آن مرحوم را مسئلت می‌نمایم.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی