به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلم سینمایی «کد مجهول» ‏‬ محصول سال ۲۰۰۰ به‌کارگردانی میشائیل هانِکه، ساعت ۱۸ جمعه ۲۱ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

این فیلم در ۱۱۸ دقیقه و با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

در خلاصه این فیلم آمده است: «ژان» که در مزرعه‌ای کار می‌کند، می‌خواهد از پدر عبوس و ساکتش بگریزد. او به پاریس، نزد برادر بزرگترش، خبرنگاری به نام «ژرژ» می‌رود؛ ولی «ژرژ» برای پوشش خبری جنگ به کوزوو رفته و اتفاقاتی رخ می‌دهد.

«کد مجهول» با عنوان فرعی «روایتی ناتمام از سفرهای گوناگون» با یک ساختار اپیزودیک و ناپیوسته ساخته شده است: مجموعه‌ای از نما سکانس‌ها که بدون اتصال کلاسیک روایی کنار هم قرار گرفته‌اند.

ژولیت بینوش، تیری نوویک، ژوزف بیربیشلر، الکساندر حمیدی، می‌مونا هلن دیارا و اونا لو ینکه بازیگران این اثر هستند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت «کد مجهول» به سایت تیوال مراجعه کنند.