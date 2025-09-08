به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلم سینمایی «کد مجهول» محصول سال ۲۰۰۰ بهکارگردانی میشائیل هانِکه، ساعت ۱۸ جمعه ۲۱ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
این فیلم در ۱۱۸ دقیقه و با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
در خلاصه این فیلم آمده است: «ژان» که در مزرعهای کار میکند، میخواهد از پدر عبوس و ساکتش بگریزد. او به پاریس، نزد برادر بزرگترش، خبرنگاری به نام «ژرژ» میرود؛ ولی «ژرژ» برای پوشش خبری جنگ به کوزوو رفته و اتفاقاتی رخ میدهد.
«کد مجهول» با عنوان فرعی «روایتی ناتمام از سفرهای گوناگون» با یک ساختار اپیزودیک و ناپیوسته ساخته شده است: مجموعهای از نما سکانسها که بدون اتصال کلاسیک روایی کنار هم قرار گرفتهاند.
ژولیت بینوش، تیری نوویک، ژوزف بیربیشلر، الکساندر حمیدی، میمونا هلن دیارا و اونا لو ینکه بازیگران این اثر هستند.
علاقهمندان برای تهیه بلیت «کد مجهول» به سایت تیوال مراجعه کنند.
