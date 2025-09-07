  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

«فاوست» به خانه هنرمندان می‌آید؛ مردی که روحش را به شیطان می‌فروشد

فیلم سینمایی «فاوست» به کارگردانی یان شوانکمایر در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

به گ‌زارش‌ خبرگزاری‬ مهر ‬ به نقل‌ از‬ روابط‬ عمومی‬ خانه‬ هنرمندان‬ ایران، فیلم سینمایی‬ «فاوست» محصول سال ۱۹۹۴ و به‌ کارگردانی یان شوانکمایر، ساعت ۱۸ پنجشنبه ۲۰ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

این فیلم شوانکمایر هنرمند فراواقع‌گرای اهل چک، در ۹۷ دقیقه و با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

«فاوست» اقتباسی آزاد از اثر گوته نویسنده آلمانی و تصویری متفاوت از افسانه مردی است که روح خود را به شیطان می‌فروشد و این بار، این داستان کلاسیک به اثری لایواکشن و انیمیشن بدل شده است.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت «فاوست» به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد خبر 6582584
آروین موذن زاده

