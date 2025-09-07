به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، فیلم سینمایی «فاوست» محصول سال ۱۹۹۴ و به کارگردانی یان شوانکمایر، ساعت ۱۸ پنجشنبه ۲۰ شهریور در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
این فیلم شوانکمایر هنرمند فراواقعگرای اهل چک، در ۹۷ دقیقه و با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
«فاوست» اقتباسی آزاد از اثر گوته نویسنده آلمانی و تصویری متفاوت از افسانه مردی است که روح خود را به شیطان میفروشد و این بار، این داستان کلاسیک به اثری لایواکشن و انیمیشن بدل شده است.
علاقهمندان برای تهیه بلیت «فاوست» به سایت تیوال مراجعه کنند.
