اطلاعیه قطعی آب در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی آمده است؛

با توجه به کمبود آب در مخازن اصلی کلانشهر تبریز و در راستای مدیریت مصرف این شرکت در ساعات ظهر و بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۶/۱۹ ناگزیر به کاهش فشار شبکه آب جاده تهران تا سه راهی اهر، شهرک مرزداران، کرکج، خواجه، اول ششگلان تا پل قاری، پل قاری تا سه راه شمس تبریزی، سرباز شهید، عارف، بیلانکوه غربی و شرقی، بازارچه سیلاب تا شمس تبریزی می‌باشد.

بنابراین از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای فوق تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.