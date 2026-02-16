خروج آنفلوآنزا از اوج؛ فروکش بیماری به معنای پایان خطر نیست

به گزارش خبرگزای مهر، منصور علیمردانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در رادیو گفتگو با اشاره به آخرین دادههای نظام مراقبت بیماریهای تنفسی اظهار کرد: بررسی نمونههای آزمایشگاهی نشان میدهد سهم آنفلوآنزا از بیماریهای تنفسی که پیشتر بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بود، اکنون به زیر ۵ درصد رسیده و این موضوع بیانگر فروکش موج بیماری در کشور است.
وی با تأکید بر اینکه این وضعیت به معنای پایان آنفلوآنزا نیست، افزود: ویروس همچنان در چرخه طبیعت وجود دارد و احتمال بازگشت موج بیماری، بهویژه در ایام نوروز و با افزایش دید و بازدیدهای خانوادگی، وجود دارد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به راههای انتقال بیماری گفت: فضاهای بسته و پرجمعیت، تماس نزدیک، روبوسی و دست دادن از عوامل اصلی انتقال بیماریهای تنفسی هستند و افراد علامتدار باید از حضور در این فضاها خودداری کنند یا از ماسک استفاده کنند.
علیمردانی درباره شستوشوی دستها تصریح کرد: شستن دستها باید اصولی و در زمانهای ضروری انجام شود و شستوشوی بیش از حد میتواند موجب وسواس، آسیب پوستی و از بین رفتن فلور طبیعی پوست شود.
وی در رادیو گفتوگو، درباره واکسن آنفلوآنزا گفت: هرچند سویه غالب امسال در ترکیب واکسن وجود نداشته، اما واکسن همچنان نقش مهمی در کاهش شدت بیماری و جلوگیری از موارد کشنده ایفا میکند و نمیتوان آن را بیاثر دانست.
این نماینده مجلس عملکرد نظام سلامت در مدیریت موج اخیر را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: پایش مستمر، تأمین واکسن و دارو و آمادگی مراکز درمانی از نقاط قوت بوده، اما انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی چالش جدی سلامت عمومی است و مردم باید برای دریافت اطلاعات، به منابع معتبر علمی مراجعه کنند.
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