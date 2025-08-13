به گزارش خبرنگار مهر، طی چند برنامه توسعه‌ای، پیش بینی شده تا سهم تعاون در اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد. اما با گذشت بیش از دو برنامه توسعه‌ای هنوز این عدد محقق نشده است. در حال حاضر سهم تعاون در اقتصاد فقط ۶ درصد است.

بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران درباره چرایی عدم تحقق این هدف به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته سهم تعاون در اقتصاد ۵.۲ درصد بود که امسال این عدد به ۶ درصد رسیده است.

وی افزود: البته افزایش چند دهم درصدی نمی‌تواند قابل قبول باشد. اما برگزاری همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون ایران، یک فرصت است تا بتوانیم توجه سیاست گذاران کشور را به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش تعاون جلب کنیم.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهم این است که در محدودیت‌های بین‌المللی اعمال شده علیه کشور هیچ یک از تعاونی‌های کشور مشمول تحریم نشده است.

وی تصریح کرد: سعی داریم در دومین همایش اقتصاد تعاون ایران که با حضور سران قوا از جمله رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه برگزار می‌شود توجه مسئولان عالی رتبه کشور را به این موضوع جلب کنیم.

رئیس اتاق تعاون ایران این که چرا سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد محقق نمی‌شود، گفت: این عدم موفقیت به موضوع اقتصاد دولتی ایران برمی‌گردد که ۷۵ درصد اقتصاد کشور در اختیار نهادهای حاکمیتی و دولتی است. آنها اجازه فعالیت به تعاونی‌ها را نمی‌دهند.

وی در ادامه به دلیل دیگری اشاره کرد و گفت: مسئله دوم این است که احکام ناظر بر توسعه بخش تعاون به طور کامل اجرایی نشده است.

عبدالهی اظهار کرد: می‌توان به جرأت گفت ۸۵ درصد قوانین مربوط به حوزه تعاون در کشور اجرایی نشده در حالی که توسعه هر بخش، وابسته به اجرا قوانین تدوین شده همان بخش است.

وی یادآور شد: هنگامی که قوانین توسط دستگاه‌های اجرایی عملیاتی نمی‌شود چه انتظاری می‌توان از تحقق برنامه‌ها داشت.

رئیس اتاق تعاون ایران در پایان تاکید کرد: ایران در بخش قوانین تدوین شده در حمایت از تعاون جز کشورهای برتر است اما چرا تعاونی‌ها رشد نکردند و سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد محقق نشده به این برمی‌گردد که دولت‌ها خود را مکلف به اجرای قوانین نمی‌دانند. ‌