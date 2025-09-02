به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ دومین همایش بینالمللی اقتصاد تعاون ایران در مرکز همایشهای بینالمللی صدا و سیما در حال برگزاری است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین همایش اقتصاد تعاونی ایران با اشاره به نامگذاری سال ۲۰۲۵ میلادی توسط سازمان ملل متحد بهعنوان «سال تعاون» گفت: بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی همه کشورها و سازمانهای جهانی دعوت شدهاند تا کمیتهای ملی تشکیل دهند و ظرفیتهای دولت و بخش غیردولتی را برای تحقق این شعار بهکار گیرند.
وی با بیان تمثیلی از «قصه کبوتران گرفتار در دام» یادآور شد: درس نخست این حکایت که بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ سال پیش در کتابی ترجمه شده به بیش از ۲۰۰ زبان آمده، این است که جای مجادله نیست و آزادی هر یک در گرو آزادی دیگری است. همانگونه که کبوتران با تعاون توانستند دام را از زمین بلند کنند، بشر امروز نیز برای رهایی از جنگ، فقر و بحرانهای جهانی نیازمند اقدامات هماهنگ جمعی است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بشر امروز در مخمصه بزرگی گرفتار شده است. قدرتهای جهانی مانند دوران پیش از جنگ جهانی اول به سمت رفتارهای قرن نوزدهم بازگشته و وحشیانه زنان، کودکان و مردم بیپناه را در غزه و دیگر نقاط جهان قتلعام میکنند. استعمار بیرحم دوباره زنده شده و آتش جنگهایی که در خاورمیانه افروختهاند، دیر یا زود دامن همه جهان و حتی قدرتهای بزرگ را خواهد گرفت.
این مقام عالی وزارت به ۳ درس کلیدی این حکایت اشاره کرد و گفت: آزادی هر فرد در گرو آزادی دیگری است و تلاشهای فردی به تنهایی کارساز نیست. تنها با اقدامات هماهنگ جمعی میتوان دنیا را به سوی آینده بهتر هدایت کرد و قدرت اصلی در شکلگیری تعاونیها است.
وی تاکید کرد: باید سرمایه، اندیشه و ظرفیتهای خود را در یک عمل هماهنگ تجمیع کنیم تا بتوانیم از دام مشکلات جهانی رها شویم.
وزیر تعاون ادامه داد: سیاستهای مرسوم بدون پذیرش فرهنگ تعاون تحول اساسی ایجاد نمیکند و اگر اسناد و تلاشهای سازمان ملل و سایر نهادها به نتیجه نرسیده، دلیلش نادیده گرفتن این فرهنگ بوده است.
میدری به چند اقدام عملی در این زمینه اشاره و عنوان کرد: تلاش برای توسعه تعاونیها بهعنوان رکن تابآوری اقتصادی و رشد فراگیر، ایجاد اکوسیستم کامل مالی، حقوقی، قضائی و اداری برای تعاونیها در سطح ملی و جهانی، بهرهگیری از ظرفیت جوانان بهعنوان نیروی بزرگ تحول و رهبران امروز و فردا و همکاری فعال بخش خصوصی و نهادهای مردمی با دولت، نه بهعنوان دریافتکنندگان کمک، بلکه بهعنوان بازیگران اصلی عرصه تعاون است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر به روح تعاون پایبند بمانیم، میتوانیم شعار امسال را محقق کنیم و با تعاونیها جهانی بهتر بسازیم، چرا که میتوانیم و باید به طریق تعاون قوت گیریم و دام از جای برکنیم.
