۱۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

سیاست‌های مرسوم بدون پذیرش فرهنگ تعاون تحول اساسی ایجاد نمی‌کند

وزیر تعاون گفت: سیاست‌های مرسوم بدون پذیرش فرهنگ تعاون تحول اساسی ایجاد نمی‌کند و اگر اسناد و تلاش‌های سازمان ملل و سایر نهادها به نتیجه نرسیده، دلیلش نادیده گرفتن این فرهنگ بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ دومین همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در حال برگزاری است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین همایش اقتصاد تعاونی ایران با اشاره به نام‌گذاری سال ۲۰۲۵ میلادی توسط سازمان ملل متحد به‌عنوان «سال تعاون» گفت: بر اساس قطع‌نامه مجمع عمومی سازمان ملل در ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی همه کشورها و سازمان‌های جهانی دعوت شده‌اند تا کمیته‌ای ملی تشکیل دهند و ظرفیت‌های دولت و بخش غیردولتی را برای تحقق این شعار به‌کار گیرند.

وی با بیان تمثیلی از «قصه کبوتران گرفتار در دام» یادآور شد: درس نخست این حکایت که بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ سال پیش در کتابی ترجمه شده به بیش از ۲۰۰ زبان آمده، این است که جای مجادله نیست و آزادی هر یک در گرو آزادی دیگری است. همان‌گونه که کبوتران با تعاون توانستند دام را از زمین بلند کنند، بشر امروز نیز برای رهایی از جنگ، فقر و بحران‌های جهانی نیازمند اقدامات هماهنگ جمعی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: بشر امروز در مخمصه بزرگی گرفتار شده است. قدرت‌های جهانی مانند دوران پیش از جنگ جهانی اول به سمت رفتارهای قرن نوزدهم بازگشته و وحشیانه زنان، کودکان و مردم بی‌پناه را در غزه و دیگر نقاط جهان قتل‌عام می‌کنند. استعمار بی‌رحم دوباره زنده شده و آتش جنگ‌هایی که در خاورمیانه افروخته‌اند، دیر یا زود دامن همه جهان و حتی قدرت‌های بزرگ را خواهد گرفت.

این مقام عالی وزارت به ۳ درس کلیدی این حکایت اشاره کرد و گفت: آزادی هر فرد در گرو آزادی دیگری است و تلاش‌های فردی به تنهایی کارساز نیست. تنها با اقدامات هماهنگ جمعی می‌توان دنیا را به سوی آینده بهتر هدایت کرد و قدرت اصلی در شکل‌گیری تعاونی‌ها است.

وی تاکید کرد: باید سرمایه، اندیشه و ظرفیت‌های خود را در یک عمل هماهنگ تجمیع کنیم تا بتوانیم از دام مشکلات جهانی رها شویم.

وزیر تعاون ادامه داد: سیاست‌های مرسوم بدون پذیرش فرهنگ تعاون تحول اساسی ایجاد نمی‌کند و اگر اسناد و تلاش‌های سازمان ملل و سایر نهادها به نتیجه نرسیده، دلیلش نادیده گرفتن این فرهنگ بوده است.

میدری به چند اقدام عملی در این زمینه اشاره و عنوان کرد: تلاش برای توسعه تعاونی‌ها به‌عنوان رکن تاب‌آوری اقتصادی و رشد فراگیر، ایجاد اکوسیستم کامل مالی، حقوقی، قضائی و اداری برای تعاونی‌ها در سطح ملی و جهانی، بهره‌گیری از ظرفیت جوانان به‌عنوان نیروی بزرگ تحول و رهبران امروز و فردا و همکاری فعال بخش خصوصی و نهادهای مردمی با دولت، نه به‌عنوان دریافت‌کنندگان کمک، بلکه به‌عنوان بازیگران اصلی عرصه تعاون است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر به روح تعاون پایبند بمانیم، می‌توانیم شعار امسال را محقق کنیم و با تعاونی‌ها جهانی بهتر بسازیم، چرا که می‌توانیم و باید به طریق تعاون قوت گیریم و دام از جای برکنیم.

کد خبر 6577597
فاطمه امیر احمدی

