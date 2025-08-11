به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ نشست خبری معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع «اقتصاد در خط مقدم، تحلیل تأثیرات جنگ تحمیلی اخیر در کسب و کارها و افق پیش رو» در محل این وزارتخانه برگزار شد.

مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست، گفت: وقوع جنگ نخستین اثرش روی فضای کسب و کار است. بنابراین، در زمینه تأثیرات باید در این خصوص تصویری روشن ارائه شود.

وی افزود: آمارها باید دقیق و بدون سانسور باشد تا سیاست‌گذار بتواند با خطای کمتر برنامه‌ریزی داشته باشد.

وی ادامه داد: یک تحقیق و نظرسنجی در حوزه تأثیرات جنگ با نمونه بیش از ۱۰۰۰ نفر انجام شد که به بنگاه برمی‌گردد.

معاون وزیر کار در ادامه سخنان خود به ناترازی انرژی کشور اشاره کرد و گفت: چالش تأمین انرژی پیش از جنگ ۱۲ روزه وجود داشت و این جنگ تحمیلی آن را تشدید کرد که تأثیر جدی در کسب و کارها محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: نظرسنجی برای رسیدن به داده‌های دقیق با لحاظ شرایطی که بنگاه در جنگ داشت، انجام شد.

این مسئول دولتی با بیان این که عدم اطمینان از آینده و سرنوشت جنگ، تأثیری دارد که هنوز اثراتش پنهان است، افزود: بنابراین، ما در معاونت کار تلاش داریم این اثرات در کسب و کار کاهش پیدا کند.

حسینی یادآور شد: البته پیش از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شرایط سخت دیگر نیز کسب و کارهای کشور از سر گذراندن که هنوز اثراتش ادامه داد.

وی در این خصوص به تحریم‌های هوشمند آمریکا در سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: نخستین آنها تحریم‌های آمریکا در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ بود. تحریم‌های اعمال شده علیه کشور، شوک‌های زیادی به بنگاه‌ها وارد کرد. دومین شوک با شیوع پاندمی کرونا بود که اثرات مخرب آن هنوز ادامه دارد و هنوز شرایط به قبل کرونا و سال ۱۳۹۸ برنگشته است.

وی اضافه کرد: طی ۳ تا ۴ سال نرخ تورم بالای ۴۰ درصد بود و شرایط رکود بازار تاب‌آوری بنگاه‌ها را کاهش داده است. این مسائل را نباید در سیاست‌گذاری‌ها از نظر دور داشت.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که افزایش اشتغال به طور مستقیم با درصد رشد اقتصادی کشور ارتباط دارد، اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور با لحاظ درآمد نفتی ۲.۲ درصد بوده که سالانه ۳۸۴ شغل ایجاد شد؛ این در حالی است که در برنامه هفتم توسعه ایجاد یک میلیون شغل پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی پیگیری موضوع از ما هستند. تحقق این امر به الزاماتی نیاز دارد؛ از جمله رشد اقتصادی مورد تاکید قرار می‌گیرد. بنابراین با رشد یک درصدی، اشتغال‌زایی نمی‌تواند پایداری داشته باشد.

حسینی تاکید کرد: اگر شرایط عدم اطمینان در بنگاه‌های اقتصادی طولانی شود اثرش از زمان جنگ بیشتر و مخرب‌تر خواهد بود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیشنهاد این معاونت به سیاست‌گذاران در هفته نخست جنگ، گلایه کرد و گفت: این پیشنهادات در حوزه بنگاه‌های خرد و بزرگ بود که متأسفانه در اجرای این پیشنهادها فقط به بنگاه‌های بزرگ توجه شد و بنگاه‌های خرد نادیده گرفته شدند.

معاون وزیر کار با بیان این که ۸۴ درصد بنگاه‌های که به شکل رسمی در سازمان تأمین اجتماعی مشترک هستند، بنگاه‌های زیر ۱۰ نفر است، تاکید کرد: این بزرگی آمار الزام می‌کند که به این بنگاه‌ها توجه ویژه شود.