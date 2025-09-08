ابراهیمی: ۳ میلیارد مترمکعب آب سبز در کشور بدون استفاده مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، سومین گفتمان پردیسان با موضوع بحران آب در ایران و بررسی علل و راهکارهای آن، صبح امروز در سالن همایشهای بین المللی شهدای محیط زیست تهران برگزار شد.
نیازعلی ابراهیمی، رئیس بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب در توضیح وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی اظهار کرد: بیشترین حجم آب در ایران در بخش کشاورزی استفاده میشود و اکنون در نقطهای هستیم که اگر برنامهریزی دقیقی داشته باشیم، میتوانیم بازگشت مناسبی داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت داریم. اگر بیش از ۴۰ درصد منابع آب کشور را مصرف کنیم، با بحرانهای جدی روبهرو خواهیم شد.
رئیس بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب همچنین به ظرفیتهای استفادهنشده منابع آبی کشور اشاره کرد و گفت: ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر دریا داریم که استفاده نشده است. دنیا روی مدیریت آب سبز سرمایهگذاری گستردهای کرده اما ما هنوز اقدامی جدی در این زمینه انجام ندادهایم، در حالیکه ۳ میلیارد مترمکعب آب سبز در کشور وجود دارد که بی بهره مانده است.
ابراهیمی در پایان تأکید کرد: اگر مدیریت صحیح منابع آب در دستور کار قرار گیرد، میتوانیم با یک بازگشت ۲۵ ساله، شرایط پایدارتری برای کشاورزی کشور رقم بزنیم.
