۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۸

ابراهیمی: ۳ میلیارد مترمکعب آب سبز در کشور بدون استفاده مانده است

رئیس بخش آبیاری موسسه تحقیقات خاک و آب اعلام کرد: ۳ میلیارد مترمکعب آب سبز در کشور وجود دارد که بی بهره مانده است و مدیریت صحیح منابع آب باید در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین گفتمان پردیسان با موضوع بحران آب در ایران و بررسی علل و راهکارهای آن، صبح امروز در سالن همایش‌های بین المللی شهدای محیط زیست تهران برگزار شد.

نیازعلی ابراهیمی، رئیس بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب در توضیح وضعیت مصرف آب در بخش کشاورزی اظهار کرد: بیشترین حجم آب در ایران در بخش کشاورزی استفاده می‌شود و اکنون در نقطه‌ای هستیم که اگر برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم، می‌توانیم بازگشت مناسبی داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار سطح زیر کشت داریم. اگر بیش از ۴۰ درصد منابع آب کشور را مصرف کنیم، با بحران‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد.

رئیس بخش آبیاری مؤسسه تحقیقات خاک و آب همچنین به ظرفیت‌های استفاده‌نشده منابع آبی کشور اشاره کرد و گفت: ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر دریا داریم که استفاده نشده است. دنیا روی مدیریت آب سبز سرمایه‌گذاری گسترده‌ای کرده اما ما هنوز اقدامی جدی در این زمینه انجام نداده‌ایم، در حالی‌که ۳ میلیارد مترمکعب آب سبز در کشور وجود دارد که بی بهره مانده است.

ابراهیمی در پایان تأکید کرد: اگر مدیریت صحیح منابع آب در دستور کار قرار گیرد، می‌توانیم با یک بازگشت ۲۵ ساله، شرایط پایدارتری برای کشاورزی کشور رقم بزنیم.

