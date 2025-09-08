جزئیات پرداخت تسهیلات بنیاد شهید برای دانشجویان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی از تسهیلات ویژه بنیاد شهید بهرهمند میشوند؛ تسهیلاتی که پرداخت شهریه آنها را برای تمام مقاطع تحصیلی تضمین میکند و میتواند فشار مالی دانشجویان را به شدت کاهش دهد.
قابل ذکر است، همسر و فرزندان شهدا، جانبازان بالای ۲۵ درصد و بالاتر، همسر و فرزند آنان و آزادگان، همسر و فرزند آنان که مشمول دستورالعمل پرداخت شهریه از سوی بنیاد شهید میباشند.
بر اساس آییننامه اجرایی تبصره ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تصویبنامه هیأت وزیران شماره ۳۹۰۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۱، شهریه دانشجویان این گروه با شرایط خاص و مدت مشخص برای هر مقطع پرداخت میشود:
کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: ۴ نیمسال
کارشناسی پیوسته: ۸ نیمسال
کارشناسی ارشد پیوسته: ۱۰ نیمسال
دکترای حرفهای پزشکی: ۱۴ نیمسال
دکترای تخصصی و سایر رشتهها: ۵ تا ۱۵ نیمسال
دانشجویان مشمول میتوانند برای دریافت اطلاعات کامل و تغییرات احتمالی پرداخت شهریه به بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها و شهرستانها مراجعه کنند.
