صفر تا صد نحوه دریافت وام شهریه دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی در راستای حمایت از دانشجویان و کاهش فشار مالی خانواده‌ها، تمهیدات گسترده‌ای برای تأمین منابع مالی دانشجویان اندیشیده است. بر اساس سیاست‌ها و احکام بودجه، دانشجویان می‌توانند از انواع وام‌ها و تسهیلات درون دانشگاهی بهره‌مند شوند.

داریوش جاوید معاونت مالی دانشگاه آزاد اسلامی به تشریح جزئیات این تسهیلات برای دانشجویان پرداخته است که خلاصه آن را در ادامه خواهید خواند.

وام‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت

معاونت مالی دانشگاه آزاد اظهار کرد: دانشجویان در هنگام انتخاب واحد و مراجعه به سایت آموزشیار می‌توانند از وام کوتاه‌مدت چهار ماهه بدون نرخ بهره استفاده کنند؛ یا از تسهیلات میان‌مدت ۱۲ ماهه با نرخ ۲.۵ درصد بهره‌مند شوند.

وی گفت: استفاده از این تسهیلات نیازی به تشکیل پرونده اعتباری و مراحل پیچیده ندارد و با یک تیک ساده در سیستم آموزشیار قابل تخصیص است.

استفاده از منابع وزارتخانه‌ها و بانک‌ها

جاوید با اشاره به منابع در اختیار جهت ارائه تسهیلات افزود: دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از سهمیه‌های اختصاص یافته از سوی وزارت علوم و وزارت بهداشت و همچنین منابع تخصیص داده شده به برخی بانک‌ها، امکان دریافت تسهیلات با نرخ ۲ تا ۴ درصد را برای دانشجویان فراهم کرده است. دانشجویان می‌توانند با مراجعه به صندوق رفاه هر واحد دانشگاهی نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند.

بورس و بخشودگی شهریه برای رشته‌های خاص

وی تاکید کرد: برای دانشجویان رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی امکان دریافت ۵۰ درصد بخشودگی شهریه؛ یا انتقال ۲۵ درصد شهریه سه سال اول به سه سال بعد و یا تخصیص کل شهریه، فراهم شده است.

پشتیبانی مالی از همه دانشجویان

وی در انتها تصریح کرد: دانشگاه آزاد اسلامی با صدور مجوزهای مالی به مدیران مالی واحدها، اطمینان داده است که دانشجویانی که مشکلات مالی دارند، بدون مشکل در فرایند انتخاب واحد، حذف و اضافه یا سایر مراحل تحصیلی، می‌توانند از ظرفیت‌های موجود بهره‌مند شوند.

معاون مالی دانشگاه آزاد تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که فشاری بر اقتصاد خانواده‌ها وارد نشود و دانشجویان بتوانند بدون دغدغه مالی به ادامه تحصیل خود بپردازند.