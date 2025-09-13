وام شهریه تا ۱۰۰ میلیون تومان برای دانشجویان دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه مربوط به دریافت تسهیلات ویژه دانشجویان خود را منتشر کرد.

طبق این بخشنامه تسهیلات با کارمزد ۴ درصد و بر اساس مقاطع تحصیلی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

معاون توسعه و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه اعطای وام قرض‌الحسنه ویژه تأمین شهریه دانشجویان این دانشگاه را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، میزان تسهیلات برای مقاطع مختلف تحصیلی به شرح زیر است:

کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: ۲۵ میلیون تومان

کارشناسی: ۵۰ میلیون تومان

کارشناسی ارشد: ۶۰ میلیون تومان

دکتری: ۱۰۰ میلیون تومان

قابل ذکر است، این تسهیلات مستقیماً به حساب دانشگاه واریز شده و هر دانشجو تنها یک‌بار در هر مقطع یا رشته تحصیلی می‌تواند از آن بهره‌مند شود. همچنین کارمزد وام شهریه دانشجویی ۴ درصد تعیین شده است.