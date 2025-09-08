برتری دانشگاه آزاد تهران در جشنواره ملی رشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه ازاد اسلامی استان تهران، مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره ملی رشد روز دوشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور فرزاد جهان‌بین، معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، جمعی از مسئولان، نخبگان فرهنگی، اساتید و دانشجویان در سالن بین‌المللی امیرکبیر دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان (خوراسگان) برگزار شد. جشنواره ملی رشد به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، بستری برای رقابت سالم و خلاقیت میان کانون‌های دانشجویی و فرهنگی کشور است که با هدف تقویت هویت فرهنگی، ارتقای سبک زندگی دانشجویی و حمایت از ظرفیت‌های مردمی اجرا می‌شود. دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران در این جشنواره با کسب ۱۸ عنوان برتر، موفقیت های چشمگیری را از آن خود کرده است.

افتخارات ریاست و مدیران فرهنگی

در بخش معرفی روسای برتر، علیرضا فیروزفر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، موفق شد مقام دوم را در میان ۳۱ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور به دست آورد. همچنین در بخش مدیران فرهنگی استان‌ها، اسدالله بیات مدیرکل فرهنگی دانشجویی استان تهران، جایگاه دوم را کسب کرد و برگ زرین دیگری به کارنامه افتخارات استان افزود.

درخشش کارشناسان و دانشجویان استان تهران

در بخش کارشناسان فرهنگی، آرزو الهی از واحد اسلامشهر رتبه اول و مهمان کاظمی از واحد تهران غرب رتبه دوم را کسب کردند.

در رشته طراحی پوستر، مهدی حبیبی از واحد اسلامشهر با کسب مقام دوم خوش درخشید و در گرایش بازی‌های رایانه‌ای و موبایلی، علی آقا شفیع از واحد تهران غرب شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخش پادکست، امیرمحمد بابائی از واحد اسلامشهر موفق به کسب مقام نخست شد و مائده ایوانی از واحد تهران غرب جایگاه سوم را به دست آورد. همچنین در حوزه رسانه و فضای مجازی، بار دیگر امیرمحمد بابائی توانست مقام سوم را از آن خود کند.

در بخش نماهنگ، فرشید نادری‌نژاد از واحد تهران مرکزی مقام دوم را به دست آورد و امیرمحمد بابائی از واحد اسلامشهر نیز شایسته تقدیر شد.

در حوزه فیلم مستند، رضا مهدوی کلو از واحد اسلامشهر مقام دوم را کسب کرد و در بخش فیلم کوتاه، او به همراه مجید میرسلیم از همین واحد، شایسته تقدیر شدند.

در بخش عکس، محمدرضا حسینی عقدائی از واحد اسلامشهر شایسته تقدیر شناخته شد.

در رشته‌های صنایع‌دستی نیز، الهام اکبری از واحد تهران جنوب در بخش گلیم شایسته تقدیر شد و فاطمه اردلانی از همین واحد، در بخش فرش مقام سوم را کسب کرد.

همچنین در حوزه ادبیات داستانی، فاطمه زهرا زارعی از واحد رودهن با ارائه داستان کوتاه خود، موفق به کسب مقام سوم شد.

جشنواره‌ای با جلوه‌ای فرهنگی و هنری

مراسم اختتامیه جشنواره رشد، علاوه بر معرفی برترین‌ها و اهدای لوح، تندیس و جوایز، با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری همراه بود و جلوه‌ای از نشاط و پویایی فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی را به نمایش گذاشت.