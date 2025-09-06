  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۳۹

خبر خوش برای دانشجویان آزاد؛ قبولی مجدد بدون پرداخت هزینه انصراف

خبر خوش برای دانشجویان آزاد؛ قبولی مجدد بدون پرداخت هزینه انصراف

طبق اعلام دانشگاه آزاد دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از واحدهای این دانشگاه که از طریق آزمون مجدداً در همان واحد یا سایر واحدها پذیرفته شوند از پرداخت هزینه انصراف معاف خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق با دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجویان شاغل به تحصیل در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که از طریق آزمون در همان واحد یا واحد دیگر پذیرفته شوند از پرداخت هزینه انصراف معاف میباشند.

به عبارت دیگر که اگر یک دانشجو در حال حاضر در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل باشد، ولی مجدد در آزمون ورودی دانشگاه آزاد شرکت کرده باشد و در همان واحد یا یک واحد دیگر این دانشگاه پذیرفته شود، نیازی نیست بابت انصراف از رشته یا واحد قبلی هزینه‌ای پرداخت کند.

به‌طور معمول، دانشجویانی که از یک رشته یا دانشگاه انصراف می‌دهند باید مبلغی به عنوان هزینه انصراف بپردازند؛ اما در این حالت خاص، دانشگاه آزاد برای دانشجویان خود این هزینه را بخشیده است.

پذیرفته شدگان برای دریافت دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد با آزمون رشته های پزشکی و غیرپزشکی سال ۱۴۰۴ می توانند اینجا را کلیک کنند.

کد خبر 6580886
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها