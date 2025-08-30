میزان افزایش شهریه برای دانشجویان جدید و قدیمی آزاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته گزارشی درباره افزایش شهریه ثابت دانشگاه آزاد منتشر شد که به رقم بیش از ۳۴ درصد افزایش اشاره داشت. این گزارش حاکی از آن بود که برخی دانشجویان با افزایش شهریه ثابت در ترم جدید مواجه شده‌اند.

محمد قربانی‌گلشن‌آبادی، سخنگوی دانشگاه آزاد در همین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر این ادعا از سوی دانشجویان را رد کرد و گفت: شهریه ثابت برای دانشجویان قبل در دوره سنوات مجاز تحصیلی ثابت بوده و مشمول افزایش نبوده است.

سخنگوی دانشگاه آزاد همچنین توضیح داد که به طور کلی شهریه متغیر دانشجویان سنوات گذشته حدود ۲۳ درصد افزایش یافته است.

قربانی با اشاره به اینکه نرخ مؤثر افزایش شهریه به طور کلی بین ۲۴ تا ۳۴ درصد متغیر است و وابسته به واحد دانشگاهی و نوع رشته دارد، گفت: این افزایش برای دانشجویان ورودی‌های قبلی که شهریه پایه آن‌ها در بازه سنوات مالی مجاز تغییری نکرده، کمتر و برای دانشجویان جدید کمی بیشتر خواهد بود.

وی همچنین توضیح داد: در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و دامپزشکی، شهریه دانشجویان سنوات قبل حدود ۱۵ درصد افزایش داشته و برای دانشجویان جدیدالورود این رقم تا ۲۱ درصد رسیده است. برای سایر رشته‌ها نیز افزایش شهریه بسته به محل رشته و دانشکده بین ۲۴ تا ۳۴ درصد اعلام شده است.

سخنگوی دانشگاه آزاد درباره میزان افزایش شهریه دانشجویان علوم پزشکی توضیح داد: در مقطع دکتری عمومی (پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی) و رشته‌های پیراپزشکی، هزینه‌های مرتبط بسیار بالا است و حتی در بخش‌های عملیاتی مانند بیمارستان‌های دانشگاه هر سال با کسری چند صد میلیاردی مواجه‌ایم. شهریه مصوب سال گذشته که توسط کمیسیون مربوطه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیئت‌امنای دانشگاه تعیین شد، حتی کمتر از دوسوم بهای تمام‌شده فعلی بود.

سخنگوی دانشگاه آزاد در پایان تأکید کرد که این افزایش‌ها مطابق با ضوابط وزارت علوم و با هدف ارتقای کیفیت آموزشی و خدمات دانشجویی اعمال شده است.